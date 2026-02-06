捐血月最終場！「 2/8大里捐血室」登場 力拚2000袋熱血守護生命線

【警政時報 江雁武／台中報導】年關將近，家家戶戶忙著迎新團圓，但中台灣醫療體系卻正面臨一場無聲卻急迫的挑戰——血液安全庫存持續下探。冬季本就是捐血淡季，加上寒流、降雨與流感影響，民眾外出捐血意願降低，然而急診創傷、重症醫療、癌症治療與婦產科手術用血需求並未因此減少，使血庫頻頻拉警報。

為因應春節期間可能出現的用血高峰，「生命之愛志工團隊」緊急響應台灣血液基金會台中捐血中心號召，自1月中旬起發起為期一個月的「愛心捐血月」接力行動，連續四週於中台灣不同地點舉辦大型捐血活動，目標募集2,000袋血液，盼將血庫安全存量提升至10天以上，為春節醫療量能建立穩固後盾。

廣告 廣告

「生命之愛志工團隊」表示，血液具有保存期限，紅血球約35天、血小板僅5天，必須持續補充，不能一次大量囤積。「我們能安心準備過年，但醫院裡此刻有人正等待一袋血延續生命。」這句話成為此次捐血月行動的初衷，也號召眾多善心人士響應。

春節血庫告急，生命之愛捐血月最終場2/8衝刺2000袋。(圖／記者澄石翻攝)

捐血月前三場活動已交出亮眼成績。首場於115年1月18日在中港捐血室舉辦，單日募得616袋熱血；第二場1月25日於豐原捐血室舉行，再添327袋；第三場1月31日在海線捐血室登場，募集440袋血液。三場累計「已突破1,300袋」，為血庫注入強心針，也讓醫療端暫時舒緩壓力。

然而距離2,000袋目標仍有一段距離，關鍵最終場將於115年2月8日(日)於大里捐血室登場，這不僅是捐血月第四場，更是春節前最後一波大型動員。此次由嘉麗建設股份有限公司攜手生命之愛志工團隊及多個在地善團共同舉辦，希望在年節前再衝一波捐血量，替血庫補足安全存量。

年前最後動員！中台灣捐血月拚補足10天安全庫存。(圖／記者澄石翻攝)

台中捐血中心指出，今年春節連假長達9天，醫療用血需求不會中斷，若未提前備足，恐影響醫療調度。目前多數血型皆低於安全庫存，其中A型與O型尤為吃緊，呼籲民眾把握最後機會挽袖捐血。

為感謝民眾熱血相挺，主辦單位準備暖心回饋，捐血250cc可獲全聯禮券3張，500cc可獲全聯禮券6張(送完為止)，前200名捐500cc者另贈咖啡禮盒，現場並設有休息區與點心服務，讓捐血過程舒適安心。志工也提供一對一引導，協助首次捐血者減輕緊張。

不少民眾將捐血視為過年前的固定儀式。一位帶著女兒前來捐血中心的陳先生看著海報表示，每年春節前都會捐血，希望讓孩子從小理解助人的價值，「這是最有意義的新年準備，非常期待2月8日趕快到來」。

主辦單位強調，禮品從來不是重點，「一袋血，可能是急診室的救命關鍵，也可能是癌症患者撐過療程的希望，更是一個家庭團圓的機會。」只要年滿17至65歲、體重達標、身體健康者，都可攜帶證件前往捐血。

春節不缺血，2/8關鍵一場捐血行動守住生命線。(圖／記者澄石翻攝)

2月8日最終場將於上午9時30分至下午6時，在大里區國光路二段239號1樓大里捐血室舉行。生命之愛志工團隊誠摯邀請民眾，在歡慶佳節之際，用一袋熱血點亮他人生命，也為社會注入最溫暖的新年力量。

當春節象徵團圓與希望之時，一袋血，或許正是另一個家庭最迫切的新年禮物。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！