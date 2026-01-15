捐血月開跑 北榮新竹分院結合胃癌篩檢新政策





響應115年捐血月開跑日，臺北榮民總醫院新竹分院15日攜手新竹捐血中心、竹東獅子會，舉辦「熱血竹榮，深耕偏鄉」捐血公益活動，結合健康臺灣深耕計畫與國健署胃癌篩檢新政策宣導，號召醫護人員與社區民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡，共計募得19,000cc 血液，為臨床急需注入即時能量。

現場急診室護理師率先挽袖捐血，以實際行動展現第一線醫護人員守護生命的使命感，也帶動現場民眾踴躍響應。多位捐血者表示，捐血不僅能幫助他人，更是對社會的一份責任與關懷。

廣告 廣告

北榮新竹分院醫護人員主動挽袖捐血，以實際行動響應 115 年捐血月開跑日。

北榮新竹分院也同步配合國民健康署自115 年 1 月 1 日起推動的胃癌防治新政策，設置衛教宣導專區，向民眾說明幽門螺旋桿菌與胃癌的關聯，並宣導 45–74 歲符合資格民眾可享終身 1 次免費糞便抗原檢測，鼓勵民眾善用政策資源、及早篩檢、遠離胃癌威脅。

捐血公益活動邀請竹東鎮郭遠彰鎮長蒞臨支持，並由北榮新竹分院陳曾基院長、黃政斌副院長帶領多位醫院主管共同參與，與地方社團及民眾站在一起，以實際行動落實「醫療向下扎根、健康深耕偏鄉」的核心精神。

北榮新竹分院表示，捐血是最直接也最溫暖的公益行動，而癌症防治則需要長期耕耘與全民參與。未來將持續結合公共衛生政策、在地資源與醫療專業，推動更多貼近民眾需求的健康促進活動，攜手打造更有韌性的健康臺灣。

更多新聞推薦

● 北市無差別連續攻擊事件偵結 北檢：張文涉犯7罪、無共犯，但身亡不起訴