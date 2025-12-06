捐血有愛在地回饋 HAPPY HAIR宜蘭店創意捐血市集 獲陳美玲市長肯定

▲HAPPY HAIR宜蘭店捐血有愛在地回饋的醒目活動招牌。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市公所後方廣場6日舉行一場別開生面的愛心捐血活動，現場有愛心攤位、美食市集及義剪頭髮等，場面溫馨。

▲宜蘭捐血站派出捐血車到場服務。

這項由HAPPY HAIR宜蘭店配合勵馨基金會宜蘭分事務所舉辦，宜蘭市公所為指導單位的「創意市集+捐血送愛」活動，凡參加捐血民眾可獲得主辦單位贈送電影票一張、路易沙咖啡兌換券一張及摸彩礁溪川湯春天旗艦店餐券與SPA劵，凡捐出500CC者另加碼送禮卷200元及環保毛毯一件。

▲義剪攤位有多位設計師服務很受歡迎。

由於適逢周末假期，加上有多攤的創意市集及美食、義剪等如同小型園遊會，現場一早就吸引不少民眾及青少年朋友到場遊逛，宜蘭市長陳美玲上午也到現場致意，並對HAPPY HAIR宜蘭店發揮企業主回饋社會的義舉表示肯定。(照片記者林明益攝)

▲不少民眾攜家大小到場逛市集溫馨畫面。

