捐血車巡迴全台高鐵站 鼓勵民眾挽袖

一袋袋熱血，不只是救命，更是即將到來的冬天最溫暖的力量。隨著年底醫院用血需求增加，台灣高鐵聯合捐血中心展開全台巡迴募血，用行動傳遞愛心。

「刺痛感要忍耐一下，深呼吸。」

針頭插入手臂，溫熱的血液順著導管流入袋中，愛心也隨著血液傳遞。

捐血民眾 郭小姐：「看到那個高鐵的報紙，所以就想說來捐一下 。」

捐血民眾 潘先生：「我本身有在捐血，有缺血就來捐一下這樣，幫助有需要的人。」

根據血液基金會資料顯示，目前台北及台中捐血中心的O型血庫存僅剩4到7天。因應年底醫療用血高峰，台灣高鐵與捐血中心從7號開始連續四週、每週五在南港總公司及沿線11站舉辦12場巡迴募血，首場就順利達標。

台北捐血中心護理長 林欣儀：「今天3台車預估袋數是280袋， 雖然距離作業時間還有2個小時，但是民眾相當的踴躍， 所以我們今天已經提前達標。」

一袋袋熱血不僅補足臨床用血的缺口，也串起社會間的愛心循環，讓這份捐血善意持續流動下去。

