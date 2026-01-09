捐血送烏魚子 桃園慕名而來

中山區辦捐血還有烏魚子可拿，罕見熊貓血也捐血。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

今年開年就已缺血嚴重，台北捐血中心基隆捐血站只剩四天的存量，基市民間團體和市議員合作，在中山區舉辦捐血活動，民間團體募集烏魚子等物資，吸引不少民眾來捐血，還有人從桃園到基隆捐血，有名熊貓血型即罕見的Ｒｈ陰性的民眾捐血，他希望救人一命也，幫助民眾獲得需要的物資。

由於天氣寒冷，捐血的民眾相對少，北部地區最近缺血嚴重。二老婆美車聯盟和市議員施偉政、張顥瀚與陳宜等，九日上午在中山區德和里民活動中心舉辦「將愛遠傳」的捐血活動。由於非假日，主辦單位向全聯及善心人士募集許多物資，其中有一百片烏魚子。

由於近日氣溫下降，但仍有許多民眾來捐出熱血，一位桃園的民眾在網路上看到捐血活動，早上七點就從桃園到基隆來捐血。他說，不知道烏魚子的價格多少，上班族平常都捨不得買，捐血做公益就可以獲得一片烏魚子，因此他就起早到基隆捐血。

還有罕見的Ｒｈ陰性血型（即俗稱熊貓血）稀有血型的蔡先生，一早也來捐血，他說，十年前捐血後才知道，他是很特殊的血型，每三千到六千人才出現一位，他也經常不定期捐血，也參加粉絲團，有需要的時候就會去捐血，幫助需要的人，有這類的民眾突發車禍缺血時，捐血中心也打電話請他去捐血。

市議員施偉政、張顥瀚表示，天氣很冷，民眾都挽袖捐出熱血，希望把熱血送到各個需要的角落，主辦單位經常舉辦公益活動，在歲末寒冬之際募集相當多的物資，有烏魚子、米和洗衣精等，希望民眾捐血也能獲得物資，幫助更多的民眾。市議員陳宜說，知道有捐血活動她就經常吃肉，要有好的身體來捐血，同時鼓勵民眾多捐血，促進新陳代謝又能救人一命。

基隆捐血站站長林志宏說，最近天氣冷捐血的人減少了，北部地區缺血嚴重，基隆的庫存量只剩四天，有些地方只剩二天，希望民眾能多捐血。