捐血送烏魚子！桃園男衝基隆搶首排 「熊貓血」英雄現身挽袖

基隆市中山區9日上午舉行一場公益捐血活動，汽車美容業者除提供捐血者各種物資外，還特別贈送捐血者烏魚子，吸引許多熱心的民眾到場參與。（張志康攝）

依台北捐血中心基隆市捐血站資料顯示，近日氣溫驟降，基隆市的血量僅剩4天的用量。基隆市9日有汽車美容業者舉辦公益捐血活動，民眾捐血可以獲得包括烏魚子等相關物資，希望有更多熱心民眾能夠挽起衣袖，為公益盡一分心力。

基隆市一家汽車美容業者9日上午在德和里民活動中心舉辦捐血活動，業者許孟修表示，原本每年就會舉行公益活動回饋社會，這次舉辦捐血活動，希望能夠凝聚大家的愛心與善心。為吸引民眾參與，現場除贈送捐血者饅頭、吐司、鮮奶、手工皂、洗碗精外，特別的是加碼前100名捐血者贈送烏魚子一片。

民進黨籍議員陳宜、張顥瀚、施偉政等人也到場到場共襄盛舉，陳宜並捲起袖子捐血。值得一提的是，現場竟出現一名俗稱「熊貓血」的Rh陰性O型血的35歲蔡姓男子響應捐血活動。

蔡男說，他原本不知道自己血型特殊，直到10年前第一次捐血才從捐血中心的反饋才驚覺自己是熊貓血。他擔心萬一自己發生意外時會沒血可用，便加入稀有血型的社群平台互助會，萬一有需要時，可以互相幫助，他也養成定期捐500毫升血的習慣。

另外有一位年輕男子在現場說，他從PTT網路上得知捐血送烏魚子訊息，心想平常捨不得買烏魚子，竟然有這種能兼做公益的機會，就特地排休假，上午7時從桃園出發趕到基隆捐血。

台北捐血中心基隆捐血站站長林志宏表示，近日基隆市氣溫驟降，心血管疾病病患增加，用血量也大增，預估基隆地區血液庫存量預估只剩4天可用，若臨時出現緊急大量用血病患，目前的存量將很快用罄，呼籲民眾踴躍捐血，基隆捐血站全年無休，從上午8時至下午5時都會受理民眾捐血。

