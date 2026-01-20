捐血送烤雞！限量250隻+玉米筍 給民眾加菜

捐血送烤雞。（圖／東森新聞）





全台血庫拉警報，在台中中清菜市場，20日早上舉辦捐血送烤雞活動，限量250隻，民眾捐250c.c.就能拿到1隻現烤的烤雞，捐500c.c.有2隻，跟200元禮券，市場再送1包玉米筍，讓捐血民眾加菜補一補。

烤雞業者：「來，烤雞出爐囉。」

打開烤爐，香氣四溢，一隻隻金黃色的烤雞，烤到出汁，讓人口水直流，不過想吃烤雞，得先挽起你的袖子捐血，有人一早就來排隊。

捐血民眾：「缺血缺得很嚴重，所以大家都共襄盛舉，捐血送烤雞，這個很優渥。」

因應全台血庫拉警報，目前低於安全存量標準，解決血荒，早上在台中中清菜市場舉辦捐血送烤雞，現場準備了250隻，捐血250c.c.送1隻烤雞，捐血500c.c.送2隻烤雞，還加碼送超市禮券200元，市場再加碼送1人1包玉米筍。

公益廠商鄭訓宗：「需要更多血，有血荒，那我們希望用送烤雞的方式，然後刺激更多的人出來捐血。」

儲備年曆春節醫療用血，大家踴躍響應，也是主辦單位最想看到的。大手筆舉辦捐血送烤雞，準備250隻，民眾衝著烤雞而來，捐出自己的熱血，午餐加菜吃烤雞，也把熱量、體力都補回來。

鬧血荒！苗栗推「捐血送烤雞」 300份半小時搶光

