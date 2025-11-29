捐血送牛排 還有薑母鴨暖身 上百人透早排隊

只要捐血250cc，就能拿到一張牛排券，捐500cc就能拿到2張，現場還有熱騰騰的燒酒雞、薑母鴨。（圖／東森新聞）





血庫存量告急，台中市恆大獅子會和企業及公益單位聯手舉辦活動，只要捐血250cc，就能拿到一張牛排券，捐500cc就能拿到2張，現場還有熱騰騰的燒酒雞、薑母鴨，讓民眾補補身體，再加上摸彩抽行李箱跟珠寶盒，超過上百人一早就來排隊。

熱騰騰的薑母鴨，配上滿滿蔬菜，以及各種火鍋料，在冷冷的天氣來上一碗，讓人暖心又暖胃，台中辦捐血送牛排券的活動，上百位熱血民眾一大早就來排隊。

捐血民眾：「有送東西吃，然後又可以愛地球，因為平常都是一些柴米油鹽，那些都不缺了，因為一份牛排就3、4百，兩份就快1千了，我7點半就來這裡了，就是裡面看到的都是滿的，現在拿到的號碼牌，已經到105號了，捐血做愛心，然後給小朋友補一下，8點到這邊快一個半小時了，為了牛排可以等待。」

廣場外聚集長長人龍，只要捐血250cc，就能拿到一張牛排券，捐血500cc拿2張，許多人帶著全家大小，一起挽起袖子捐血救人一命，主辦單位還大手筆辦摸彩活動，有幸運的民眾抽到了珠寶禮盒，臉上的笑容藏都藏不住。

捐血民眾：「心情很好啊，捐血救人也是我平常會做的事情，所以還蠻幸運的，（抽到）珠寶首飾禮盒送給老婆，這麼多人來捐血，不是都是我們固定幾個老戰友在捐，其實我是來這邊才發現有牛排券，捐完血就可以去吃牛排。」

為了吸引民眾參加，主辦單位豪氣加碼辦的摸彩活動，獎項相當豐富，有價值9800元的旅行箱，還有價值1500元的珠寶禮盒。

恆大獅子會會長蔡文杰：「在去年的紀錄是700多袋，將近快800袋，我們這一次的話，只要是捐血中心的量能夠，我們希望可以突破這個紀錄，更上一層樓。」

因為天氣轉涼，也降低民眾捐血意願，最近血袋庫存不足，醫療端已經多次亮起紅燈，獅子會大手筆送出牛排，怕大家一早排隊容易受風寒，現場還有燒酒雞跟薑母鴨等熱騰騰美食，更吸引民眾踴躍捐血 ，也讓熱血民眾，把熱量給補回來。

