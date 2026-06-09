捐血遭拒 才知肝炎指數破表

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台灣肝臟研究學會理事長余明隆（左）與義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任呼籲大眾正視「代謝異常脂肪肝病」威脅。（記者王正平攝）

記者王正平∕高雄報導

34歲許姓房仲前往捐血遭拒，意外發現肝指數異常確診代謝異常脂肪肝炎；台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣成人代謝異常脂肪肝疾病盛行率達33.3%，高於全球平均30.5%，等同每3人就1人有脂肪肝，全台近700萬人陷入危機，其中30至50歲族群近4成有脂肪肝，正威脅青壯年的健康。

許姓房仲工作屬於高壓責任制，三餐不規律且頻繁應酬，半年內體重從56公斤增加至近80公斤；起初他只是發現西裝褲逐漸扣不上，直到捐血遭拒才就醫檢查，發現肝臟發炎指數已飆破300，確診代謝異常脂肪肝炎。

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余明隆會長指出，核心勞動力族群也成為重災區。30至50歲族群近4成有脂肪肝，顯示脂肪肝不只是中高齡問題，也正威脅職場青壯年的健康；他提醒，若進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加心血管疾病與肝癌風險。研究發現，約2成肝癌與脂肪肝有關，也可能減少平均餘命約4年；且代謝異常脂肪肝炎患者死因7成與心血管疾病相關，凸顯脂肪肝背後的代謝風險不容忽視。

余明隆說，脂肪肝早期常無明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者也未必有明顯不適，導致不少人確診時已進入較高風險階段。數據顯示，40%–52%代謝異常脂肪肝炎患者確診時已是中重度肝纖維化。

為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用AI運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數(FIB-4)或肝纖維化掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。

義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪科指出，臨床上不少患者是在健檢發現脂肪肝後，長年只被告知「少吃多動、定期追蹤」；但若肝臟已持續發炎、出現纖維化風險，或同時合併肥胖、糖尿病等代謝共病，就不應再停留於被動觀察。

他並提醒，這類「紅燈族群」的照護不應只聚焦單一肝臟指標，而應同時管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管代謝風險，轉向跨科別、整合式風險管理。