捐血遭退件意外揪出脂肪肝炎 醫示警：青壯年成高風險族群
34歲房仲許先生原本自認身體健康，卻在一次例行捐血時意外遭到退件，進一步就醫檢查後發現肝功能指數異常飆升，最終確診代謝異常脂肪性肝炎（MASH）。醫界指出，脂肪肝已不再是中高齡族群專屬疾病，隨著肥胖、飲食失衡及代謝問題增加，青壯年族群正成為高風險族群，若未及早發現與治療，恐進一步引發肝纖維化、肝硬化，甚至提高心血管疾病與肝癌風險。
長期從事土地買賣工作的許先生，因工作壓力大、三餐不規律且頻繁應酬，短短半年內體重由56公斤增加至近80公斤。起初他僅發現西裝褲逐漸穿不下，並未特別在意，直到長年固定捐血的他被告知不符合捐血資格，才決定接受進一步檢查。結果顯示，其肝臟發炎指數GOT、GPT均超過300，確診為代謝異常脂肪性肝炎。
「我一直覺得自己還年輕，沒想到身體已經亮紅燈。」許先生坦言，得知診斷結果後相當震驚，也讓他開始正視健康問題，成為改變生活習慣的重要轉捩點。
↑圖說：台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣代謝異常脂肪肝盛行率達33.3% ，相當於每3人就有1人受影響，且具年輕化趨勢 。（圖片來源：主辦單位提供）
台灣肝臟研究學會理事長余明隆指出，隨著B型與C型肝炎防治逐漸見效，國內肝病防治重心已逐步轉向代謝異常脂肪肝病。根據統計，台灣成人代謝異常脂肪肝病盛行率已達33.3%，高於全球平均的30.5%，相當於每三位成人就有一人受影響，估計患者人數接近700萬人。
余明隆表示，30至50歲的核心勞動人口中，近四成有脂肪肝問題，顯示疾病已大幅年輕化。若進一步發展為代謝異常脂肪性肝炎或肝纖維化，不僅增加肝癌風險，也與心血管疾病密切相關。研究顯示，約兩成肝癌病例與脂肪肝有關，而代謝異常脂肪性肝炎患者約七成死因來自心血管疾病，平均壽命甚至可能縮短約四年。
他進一步指出，脂肪肝早期大多沒有明顯症狀，即使肝臟已出現發炎或纖維化，患者也未必能察覺，因此容易錯失治療時機。統計顯示，約四至五成代謝異常脂肪性肝炎患者在確診時已進入中重度肝纖維化階段。
為提升早期診斷率，台灣肝臟研究學會未來將推動「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段照護模式，透過AI運算分析電子病歷資料，主動篩選高風險個案，再結合肝纖維化指數（FIB-4）及肝纖維化掃描等工具評估病情，協助患者及早介入治療。
↑圖說：義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任提醒，若有肝功能異常、中重度肝纖維化或多重代謝共病等危險指標，必須積極介入 。建議與醫師討論，評估結合生活習慣調整，及使用與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物治療 。（圖片來源：主辦單位提供）
義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪表示，許多患者在健康檢查發現脂肪肝後，往往只被建議「少吃多動、定期追蹤」，但若已出現持續性肝臟發炎、肝纖維化風險，或合併肥胖、糖尿病等代謝疾病，就不應停留在被動觀察階段。
葉人豪指出，代謝異常脂肪性肝炎的治療目標已不只是改善肝功能指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪及心血管風險，透過跨科別整合照護降低未來併發症發生率。這也呼應世界衛生組織近年對脂肪性肝病防治的倡議，強調應從早期篩檢到臨床治療建立完整管理機制。
醫界也指出，隨著新型治療藥物問世，脂肪肝炎治療已逐步從單純生活型態調整邁向積極管理新階段。2026年3月，國內已有GLP-1受體促效劑取得代謝異常脂肪性肝炎適應症，臨床研究顯示，可改善肝臟發炎、延緩纖維化惡化，並協助患者減重與改善代謝狀況。
葉人豪分享，許先生在接受藥物治療並同步戒除含糖飲料、減少高油脂飲食及調整作息後，短短兩個月已減重6公斤，肝功能指數也從300多降至約120。許先生笑說，現在最有感的改變是「皮帶已經可以再往內扣兩格」，精神狀況也明顯改善。
↑圖說：面對脂肪肝危機，余明隆會長及葉人豪主任共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引（圖片來源：主辦單位提供）
醫師提醒，脂肪肝並非單純肝臟疾病，而是與肥胖、糖尿病及心血管疾病息息相關的代謝性疾病。若有體重快速增加、腰圍變粗、肝功能異常或家族病史等情況，應及早接受檢查與評估，避免讓沉默的脂肪肝悄悄演變成健康危機。
其他人也在看
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
退休金去哪了？「年薪170萬男」翻帳本傻眼 妻子1句話讓他沉默
日媒THE GOLD ONLINE報導，一郎（化名）任職於製造業，年收入約820萬日圓（約新台幣170萬元），多年來忙於工作，家中財務一直由妻子由紀子（化名）負責管理。兩名子女早已獨立生活，房屋貸款也在數年前繳清，因此他始終認為家庭財務狀況相當穩健。然而，隨著公司開始說明退休...
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
大樂透頭獎衝2.1億 4星座「悶聲發大財」存款暴增
大樂透頭獎上看2.1億元，《搜狐網》運勢專欄點名「金牛座、摩羯座、天蝎座、雙魚座」4大星座，在未來半年的財運穩健增長，存款默默增加，財富源源不絕湧入口袋。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
情斷3年孫綻！米可白近況曝光 突公開「全新喜訊」：無比感動
女星米可白近幾年從兒童台姐姐轉型成為演員，精湛演技讓她榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面，日前雖然宣布分手交往三年的孫綻，不過米可白積極調整生活步調，今也分享即將加入劇組的好消息。蔡佩伶報導
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
梅雨季大水蟻暴增！專家示警：一公一母恐繁殖成百萬大軍
昆蟲專家指出，這些所謂的大水蟻其實是白蟻的繁殖型態，牠們為了繁殖而飛出巢穴，抵達適合環境後會自行脫落翅膀，只要一公一母成功進入室內並存活下來，在適合條件下，約5到7年後就可能在家中形成數量驚人的白蟻群落，甚至發展成百萬隻規模的「白蟻大軍」。此外，白蟻在生物...
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。