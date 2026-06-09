捐血遭退件意外揪出脂肪肝炎 醫示警：青壯年成高風險族群

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34歲房仲許先生原本自認身體健康，卻在一次例行捐血時意外遭到退件，進一步就醫檢查後發現肝功能指數異常飆升，最終確診代謝異常脂肪性肝炎（MASH）。醫界指出，脂肪肝已不再是中高齡族群專屬疾病，隨著肥胖、飲食失衡及代謝問題增加，青壯年族群正成為高風險族群，若未及早發現與治療，恐進一步引發肝纖維化、肝硬化，甚至提高心血管疾病與肝癌風險。

長期從事土地買賣工作的許先生，因工作壓力大、三餐不規律且頻繁應酬，短短半年內體重由56公斤增加至近80公斤。起初他僅發現西裝褲逐漸穿不下，並未特別在意，直到長年固定捐血的他被告知不符合捐血資格，才決定接受進一步檢查。結果顯示，其肝臟發炎指數GOT、GPT均超過300，確診為代謝異常脂肪性肝炎。

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「我一直覺得自己還年輕，沒想到身體已經亮紅燈。」許先生坦言，得知診斷結果後相當震驚，也讓他開始正視健康問題，成為改變生活習慣的重要轉捩點。

↑圖說：台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣代謝異常脂肪肝盛行率達33.3% ，相當於每3人就有1人受影響，且具年輕化趨勢 。（圖片來源：主辦單位提供）

台灣肝臟研究學會理事長余明隆指出，隨著B型與C型肝炎防治逐漸見效，國內肝病防治重心已逐步轉向代謝異常脂肪肝病。根據統計，台灣成人代謝異常脂肪肝病盛行率已達33.3%，高於全球平均的30.5%，相當於每三位成人就有一人受影響，估計患者人數接近700萬人。

余明隆表示，30至50歲的核心勞動人口中，近四成有脂肪肝問題，顯示疾病已大幅年輕化。若進一步發展為代謝異常脂肪性肝炎或肝纖維化，不僅增加肝癌風險，也與心血管疾病密切相關。研究顯示，約兩成肝癌病例與脂肪肝有關，而代謝異常脂肪性肝炎患者約七成死因來自心血管疾病，平均壽命甚至可能縮短約四年。

他進一步指出，脂肪肝早期大多沒有明顯症狀，即使肝臟已出現發炎或纖維化，患者也未必能察覺，因此容易錯失治療時機。統計顯示，約四至五成代謝異常脂肪性肝炎患者在確診時已進入中重度肝纖維化階段。

為提升早期診斷率，台灣肝臟研究學會未來將推動「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段照護模式，透過AI運算分析電子病歷資料，主動篩選高風險個案，再結合肝纖維化指數（FIB-4）及肝纖維化掃描等工具評估病情，協助患者及早介入治療。

↑圖說：義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任提醒，若有肝功能異常、中重度肝纖維化或多重代謝共病等危險指標，必須積極介入 。建議與醫師討論，評估結合生活習慣調整，及使用與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物治療 。（圖片來源：主辦單位提供）

義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪表示，許多患者在健康檢查發現脂肪肝後，往往只被建議「少吃多動、定期追蹤」，但若已出現持續性肝臟發炎、肝纖維化風險，或合併肥胖、糖尿病等代謝疾病，就不應停留在被動觀察階段。

葉人豪指出，代謝異常脂肪性肝炎的治療目標已不只是改善肝功能指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪及心血管風險，透過跨科別整合照護降低未來併發症發生率。這也呼應世界衛生組織近年對脂肪性肝病防治的倡議，強調應從早期篩檢到臨床治療建立完整管理機制。

醫界也指出，隨著新型治療藥物問世，脂肪肝炎治療已逐步從單純生活型態調整邁向積極管理新階段。2026年3月，國內已有GLP-1受體促效劑取得代謝異常脂肪性肝炎適應症，臨床研究顯示，可改善肝臟發炎、延緩纖維化惡化，並協助患者減重與改善代謝狀況。

葉人豪分享，許先生在接受藥物治療並同步戒除含糖飲料、減少高油脂飲食及調整作息後，短短兩個月已減重6公斤，肝功能指數也從300多降至約120。許先生笑說，現在最有感的改變是「皮帶已經可以再往內扣兩格」，精神狀況也明顯改善。

↑圖說：面對脂肪肝危機，余明隆會長及葉人豪主任共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引（圖片來源：主辦單位提供）

醫師提醒，脂肪肝並非單純肝臟疾病，而是與肥胖、糖尿病及心血管疾病息息相關的代謝性疾病。若有體重快速增加、腰圍變粗、肝功能異常或家族病史等情況，應及早接受檢查與評估，避免讓沉默的脂肪肝悄悄演變成健康危機。

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