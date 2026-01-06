捐贈八德榮家紙尿褲 珍珠粉協會送暖實用又貼心

《圖說》桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會捐贈八德榮家紙尿褲，由朱珍瑤（後排左四）代表致贈，榮家主任酆世俊（後排中）回贈感謝狀。〈八德榮家提供〉

【記者葉柏成／桃園報導】實際所需的照護物資化為溫柔陪伴，守護住民長輩的日常生活！桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會日前捐贈八德榮譽國民之家，一批紙尿褲，簡單的一份關懷，為榮家注入滿滿人情味。

八德榮家主任酆世俊表示，紙尿褲是照護長輩不可或缺的重要物資，此次捐贈不僅減輕實務照護負擔，更讓長輩們感受到被關心、被記得的溫暖心意。感謝珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會長期關注高齡議題，以實際行動陪伴榮家，讓長輩能安心生活、感受社會善意。

代表協會捐贈的朱珍瑤表示，長輩在生活照護上的需求，需要社會更多理解與支持，協會希望透過貼近第一線需求的物資捐贈，為長者與照護人員分擔壓力，也讓關懷不只停留在言語，而是落實在生活細節中。

住民長輩對協會的用心表達感謝，紛紛表示，物資實用又貼心，感受到來自社會的溫暖與陪伴。簡單的一份關懷，為榮家注入滿滿人情味。