捐贈南京博物院國寶竟流向拍賣會？館方疑盜賣5藏品 龐萊臣後人狀告

明代仇英《江南春》圖卷，被發現流落在藝術拍賣會的預展中。 圖：翻攝自 澎湃新聞

[Newtalk新聞] 中國近現代收藏大家、虛齋主人龐萊臣的曾孫女龐叔令，近日正式向法院申請強制執行，要求南京博物院交代龐家捐贈的明代仇英《江南春》圖卷等 5 件古畫的流向。今年 5 月該圖卷竟出現在拍賣會預展中，估價 8,800 萬人民幣，引起各界關注。

中國近現代收藏大家、虛齋主人龐萊臣。 圖：翻攝自 澎湃新聞

據《澎湃新聞》報導，今年 5 月龐叔令發現，由龐家於 1959 年無償捐贈給南京博物院、被視為「虛齋至精之品」的明代仇英《江南春》圖卷，竟出現在北京一場藝術拍賣會的預展中，且估價高達 8,800 萬元人民幣。龐萊臣後人隨即向國家文物部門檢舉，迫使拍賣公司撤拍。龐叔令悲憤表示：「我以為博物館是保護中華民族文化遺產的聖地，但南博的行為簡直不可理喻。」

龐家於 1959 年向南京博物院捐贈了 137 件（套）名畫。圖為蘇州市文化局代表江蘇省文化局收到龐家捐贈文物字畫的暫時收據。 圖：翻攝自 澎湃新聞

據悉，龐家於 1959 年向南京博物院捐贈了 137 件（套）名畫，許多已成為館方的鎮館之寶，如今卻發生名跡外流事件，震撼外界捐贈者對博物館的認知。

南京博物院當年接受捐贈文物的清單，其中有明代仇英《江南春》卷。 圖：翻攝自 澎湃新聞

據報導，南京博物院對此在法庭調解下安排龐叔令核驗原件。然而137 件藏品中竟有 5 件不知去向，除了《江南春》圖卷，還包括北宋趙光輔《雙馬圖軸》、明代王绂《松風蕭寺圖軸》等名作。而南京博物院隨後發文聲稱，這 5 件藏品已被鑑定為「偽作」，因此剔除出藏品序列，並進行了「劃撥與調劑」處理。

但在 2025 年 11 月的庭審中，南博提供的鑑定記錄復印件竟大面積打上馬賽克，僅露出「仇英《江南春圖》假」等字樣，且未能說明具體的流轉去向。龐叔令質疑：「我曾祖父的眼光舉世公認，若是偽作，南博為何不通知捐贈人收回，反而讓它流向拍賣行？」

南京博物院向法庭提交的鑒定材料， 大部分都打上了馬賽克。 圖：翻攝自 澎湃新聞

報導提到，事實上，龐家與南京博物院的糾葛已久。2014 年南京博物院舉辦龐萊臣紀念展時，策展人曾發表文章稱龐家子孫「敗落到賣畫為生」，引發「名譽權」訴訟並由龐家勝訴，據調查，當年南京博物院疑似已發現捐贈文物已在民間流傳。

報導引述當地法律《博物館條例》，若發現捐贈品為偽作而決定不予收藏，應優先通知捐贈人收回，而非擅自處置。此外，南博近期也有其他管理爭議，例如河南省借出的國寶「西周玉鹿」在南博展出時受損等事件。據報導，龐家後人此次向法院簽署《強制執行申請書》，要求南京博物院必須透明公開文物去向。

