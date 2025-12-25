捐贈消防設備車有「貓膩」 前消防局長李明峯收300萬賄賂 當庭逮捕聲請羈押

【記者莊曜聰／台南報導】檢廉偵辦台南市消防局受贈消防設備車輛弊案，24日搜索消防局等8處，帶回前局長李明峯、楊女、曾男兩名消防業者及證人共10人，複訊後認李明峯與楊女，近2年來共同收受曾男300餘萬賄賂，使其獲得捐贈消防設備車相關銷售利益，南檢昨深夜當庭逮捕李、楊2人，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，曾男則以10萬元交保。

檢方調查後，認為李明峯身為局長，有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁的權限，他涉嫌從前年開始，就和楊女共同收受曾姓業者給予的金錢賄賂，前後約300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈車輛之相關銷售利益，另消防設備工程送審資料也得以順利通過，有對價關係存在。

檢察官複訊後認為李明峯、楊女共同涉犯貪汙治罪條例中「對於職務上行為收受賄賂」等罪，且嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，當庭逮捕後向台南地院聲請羈押禁見，曾男涉犯「公務員不違背職務行為交付賄賂罪」以10萬元交保，其餘人均請回。

任職南市消防局將近15年的李明峯這個月12日突然閃辭，後來又發生摩鐵自傷事件，種種跡象啟人疑竇，加上近年來積極推廣高壓細水霧幫浦車捐贈，稱「每分隊都要有一部」，而原本從事網路行銷工作、承包南市消防月曆的楊姓女友人，去年還成立30萬元的資本的消防設備公司，更是讓內部議論紛紛，現在案件曝光，有待檢廉調查釐清。

李明峯近年來積極推動民間捐贈「高壓細水霧幫浦車」，背後竟然是有對價關係。資料照

