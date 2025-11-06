捐贈社區醫療專車助苗栗醫院深化在地照護蕭惠文、顏朝欽董事長伉儷以實際行動回饋鄉里

徐國芳院長(右)與蕭惠文董事長(左)於全新登場的「社區醫療專車」前合影，一起為社區醫療注入新的能量與希望。

為因應台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，並提升社區長者及行動不便民眾的醫療可近性，「苗栗女兒」蕭惠文與夫婿顏朝欽董事長伉儷昨六日慷慨捐贈衛福部苗栗醫院一輛「社區醫療專車」，期盼藉此協助醫護團隊深入社區家戶，提供更即時且貼近民眾需求的醫療照護服務，為社區醫療注入新的能量與希望。

苗栗醫院舉辦簡單而隆重的捐贈儀式，蕭惠文董事長親自出席，將象徵關懷與希望的「社區醫療專車」模型板交付院方；苗醫院長徐國芳代表院方接受並致贈感謝狀表達誠摯謝意。徐國芳院長表示，這輛醫療專車將成為連結醫院與社區的重要橋梁，讓醫療服務不再受限於醫院的院內空間，而能深入社區巷弄、走進每個需要關懷的家庭。

蕭惠文董事長致詞時表示，隨著人口老化問題日益嚴峻，社區健康照護的重要性愈發凸顯。她期盼透過此次捐贈拋磚引玉，鼓勵更多企業與民間力量投入在地醫療支持，共同打造「老有所醫、病有所護」的友善社會。蕭惠文董事長笑稱自己是「嫁出去的苗栗女兒」，也因母親曾接受居家醫療服務，深知這項服務對家庭與社區的意義，因此毫不猶豫地提供協助，支持苗栗醫院積極深入社區提供更完備的居家醫療服務。

吸引現場目光的「社區醫療專車」為全新車輛，它不僅是交通工具，更象徵著行動醫療的溫度與力量。它承載著家戶即時的醫療援助、照護服務與溫暖的人文關懷，將持續支持醫護人員深入社區，讓醫療服務更全面、更貼心。

苗栗醫院徐國芳院長表示，因為看到居家醫療的迫切需求，院方積極招募新舊世代醫師投入社區服務，並於今年推動「居家中醫醫療」及「居家行動科技醫療」等創新服務。徐院長感謝蕭董事長賢伉儷的善舉，強調完善、安全的交通工具是醫護團隊深入社區的關鍵條件，這項捐贈將大幅提升院方在地醫療與長照的服務能量。

此外，苗栗醫院目前亦積極推動長照2.0居家服務，並將配合台灣邁向長照3.0的政策方向，持續整合在宅醫療與長期照護，期許提供更高品質、更全面的在地照護網絡，讓每位民眾都能在熟悉的社區中獲得安心與尊嚴的醫療照護。