捐贈萬斤白米關懷弱勢 桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市福德正神關懷協會捐贈1萬斤白米予本市弱勢家戶，115年1月9日下午於桃園市政府8樓802會議室舉辦捐贈儀式，並由社會局陳寶民局長代表致贈感謝牌表彰善舉。

「以善為本、以愛為橋、持續推動弱勢關懷」是桃園市福德正神關懷協會之宗旨。鄭正揚理事長早於20多年前即開始在每年寒冬捐贈白米，雖經營素食包子饅頭的小生意，但愛心不落人後，也感動師兄師姐們加入一起做公益，大家感覺到快樂和意義。

廣告 廣告

多年來鄭正揚理事長秉持「助人為快樂之本」的信念，不斷投入公益，福德正神關懷協會長期協助弱勢家庭與獨居長者度過寒冬，本次捐贈桃園市1萬斤白米，將透過桃園市政府社會局優食計畫分送至17 處社區照顧關懷據點、24 處弱勢兒少社區關懷據點（小衛星）及安家實物銀行等辦理餐食服務，讓愛心傳遞至城市的每一個角落，為社會注入更多感恩與正向能量。

公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。歡迎有意願捐贈的民眾及單位與桃園市安家實物銀行聯繫，專線：03-3350628，或透過手機、電腦連結「做好事公益平台」(https://publicwelfare.tycg.gov.tw/)，24小時都能便利做好事。