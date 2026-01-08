捐贈電視進外役監 人文清流穿越高牆
慈濟傳播人文志業基金會，第二波第七度走進監所，捐贈電視。這一次來到花蓮自強外役監，送上15台電視，播放大愛電視，希望陪伴65名收容人，在日常中找到正念與希望。
「線有接好了嗎 (有)，有電嗎 (有 插了)。」
合力將嶄新的電視機，安裝上牆，收看電視節目，是在一天的勞動之後，最期待的時刻。
「大愛，向全世界問好。」
自強外役監獄收容人：「收看大愛電視，可以讓我們接收到，對於社會上的一些人有幫助，甚至更對我們受刑人 受益良多，那也可以淨化我們的身心，上人的開導，對我們受刑人是非常有幫助的。」
慈濟志工 潘惠珠：「同學們，他們希望看到好的電視台，來正念他們的一個方向，我也比較期待說，他們這樣子傳承下去以後，再過來的一些菩薩們，他們也能夠很專心的，很正念的，在正軌上面。」
打開層層枷鎖，這是慈濟人文志業，第二波第七度走進監所，捐贈電視。這一回來到花蓮自強外役監獄，要為鐵窗與高牆之內，開啟一道窗。
矯正署自強外役監獄典獄長 陳錫樑：「利用夜間以及例假日的時間來播放，會播放大愛台，還有我們的教化課程，最主要的就是來協助，推動我們的教化工作。」
慈濟志工 沈秀娟：「把這些同學當成，在見習的階段，因為讓他們長期接觸慈濟，他們就認識慈濟，當他有困難，或者有需要幫助的時候，第一個他們會想到慈濟。」
只要有善的陪伴，就有機會讓曾經迷失的人，在一念之間，走回正軌。
