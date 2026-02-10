捐贈高壓細水霧機組涉弊 台南市前消防局長被訴貪污 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市政府消防局接受民間捐贈高壓水霧幫浦消防車及相關設備，採購過程中，前局長李明峯涉嫌與女性密友楊詠琪及曾姓業者勾結，將原欲捐贈高壓細水霧機組或幫浦消防車的善心民眾，「引導」購買曾某公司的高壓細水霧機組，事後再與業者三方平分利潤，李因此「獲利」160萬元，台南地檢署今（10）日依貪污罪嫌起訴李明峯、楊詠琪；曾姓業者則獲緩起訴處分。

檢方起訴指出，李明峯是台南市政府前消防局長，職務上具有審核民間捐贈消防設備及器材之權限與機會。李明峯與楊詠琪及曾姓業者謀議共同獲取銷售消防設備及器材之商機與利益。

112年起先由曾某經營的公司自國外代理進口可裝置於小型皮卡車成為幫浦消防車的高壓細水霧機組，李明峯則多次於公開場合或私人聚會推廣或遊說民間人士捐贈該高壓細水霧機組或幫浦消防車。

當捐贈者表達捐贈意願後，李明峯即要求台南市政府消防局人員配合政策，引導原欲捐贈救護車的民眾轉為捐贈高壓細水霧機組或車輛，李明峯取得民間捐贈者資訊後即提供予曾某的公司，曾某、楊詠琪2人進行接洽聯繫。

民間捐贈者於是與曾某的公司簽約訂購高壓細水霧機組或車輛，再經李明峯依職權審核同意後捐贈予台南市政府消防局，曾某公司販售高壓細水霧機組或車輛之營收利潤，依約定由3人各分得3分之1。

總計曾某公司依此模式，自112年至113年7月底，販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，獲利480萬元，曾某遂先後交付予李明峯、楊詠琪各160萬元，合計320萬元之賄賂，以作為李明峯提供捐贈者資訊及審核同意捐贈案之對價。

台南地檢署去年12月24日指揮廉政署人員搜索台南市政府消防局等8處，傳訊被告及證人共10人後，檢方認定前局長李明峯與往來密切的楊詠琪共同收受曾某賄賂25日凌晨向台南地方法院聲押李、楊2人獲准。檢察官今天偵查終結，將李、楊2人依收受賄賂罪起訴，曾某則因坦承罪行，獲緩起訴處分2年，但須於6個月之內向國庫上繳100萬元並接受法治教育。

