捐贈URX車型教學訓練 納智捷攜手屏科大育成技職人才
記者鄭伯勝/屏東報導
屏東科技大學14日接受納智捷汽車股份有限公司捐贈URX車型汽車作為車輛工程系教學、實習訓練及研究使用，協助系上強化實務教學量能與產學連結。捐贈典禮於14日上午10時舉行，由納智捷商品企劃部唐賢達經理、屏科大張金龍校長代表主持。URX為目前市售熱門車款之一，導入校園後，師生可於實習課程中進行整車操作、系統拆解與核心零組件觀摩，近距離了解新世代車輛設計細節與技術應用，學習多元車系設計與開發實務，畢業後能迅速銜接產業需求。
屏科大張金龍校長致詞時，首先代表學校感謝納智捷汽車股份有限公司唐賢達經理、本校校友以及在場的師長與同學支持，並指出車輛工程系長期重視跨域整合與智慧車輛發展，積極結合資訊、AI 與 AIoT 技術，培育深受業界肯定的優秀人才；此次納智捷捐贈具車聯網功能之 URX 車輛作為教學與研究平台，將有助於學校掌握最新車輛科技、縮減學用落差，並強化學生進入產業實習與就業的實務能力。
屏科大車輛工程系以綠色動力系統、車輛電子、自動駕駛以及車輛結構與材料等領域為教學重點，致力發展安全且兼具智慧的新世代綠色動力智能自駕車輛。本次納智捷捐贈URX車型，不僅協助系上教學硬體設備升級，也讓學生在接觸多樣車款的過程中，實際理解車輛設計與系統整合思維，促進學用合一，更象徵企業對國內技職教育的深度承諾。納智捷長期秉持「自主研發、智慧創新」品牌理念，為台灣具備完整自主研發能力的汽車品牌之一，URX車型整合主動安全先進駕駛輔助系統、車聯網THINK+ 5.0與多項安全防護科技，展現國產汽車在智慧科技與人性化設計上的研發實力。期盼透過產學合作推動本土汽車科技創新，共同育成下一代研發人才。
納智捷公司將教育向下扎根，協助學生學習設備建置，建立優質人才培育環境，使學生畢業即能銜接產業需求，具備專業競爭力。車輛工程系亦積極推動學生實作與實習，加強實務經驗縮短學用落差。未來雙方將持續深化合作，推動車輛與智慧科技相關專案研究，打造國內車輛技職教育的新典範。
其他人也在看
不必回原廠 你家巷口就可以修特斯拉！
在台灣，汽機維修店家隨處可見，卻沒見過專營Tesla的招牌。這並非Tesla不需要維修，而是維修Tesla這條路上障礙重重，維修業者連碰都不想碰！不過，最近Tesla維修軟體Toolbox 3宣佈大降價，或許不久過後，維修Tesla不必回原廠，你家巷口就可以處理了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
奇瑞模仿「天門山挑戰」翻車收場 風雲X3L這下真的紅了
2018年，Land Rover成功挑戰中國張家界天門山999級石梯，讓Range Rover Sport成為全球矚目的越野霸主。這場令人嘆為觀止的壯舉不僅提升品牌形象，更被譽為經典行銷案例。但是當中國車廠奇瑞試圖用類似的宣傳方式推銷旗下風雲X3L休旅車時，卻慘遭滑鐵盧。挑戰進行途中，車輛失控滑落，撞毀護欄，讓原本用以展示越野實力的宣傳活動變成一場尷尬的公關災難。奇瑞模仿「天門山挑戰」以翻車收場，中國越野車的實力還是比不上Land Rover老大哥。根據奇瑞的官方聲明，事件發生於11月12日，挑戰途中安全繩鬆脫並纏繞前輪，導致風雲X3L突然失去動力。在影片中可見車輛行進至三分之二時突發異響，車體向右偏移，最後倒退撞上護欄並破壞現場設施。儘管無人受傷，但這次失敗讓原意為展現性能的活動轉變為一次負面示範，奇瑞也緊急於社群媒體發文道歉，並承諾負責維修與賠償損失，同時也向遊客與公眾致歉。 儘管行銷策略翻車，風雲X3L本身仍是一款值得關注的新世代SUV。其搭載增程式動力系統，由1.5升引擎與33.7 kWh電池組成，具備單馬達後驅與雙馬達四驅版本。四驅版輸出達422匹馬力與51.1公斤米的扭力，Carture 車勢文化 ・ 9 小時前
兩岸PK新一章｜中國新高鐵時速破450公里 台灣N700ST也準備上線
高鐵動輒超過時速200公里，是地面移動最快的大眾運輸工具之一，已成為民眾出遊、返鄉的首選。近期中國大陸最速高鐵列車CR450完成測試，時速一舉飆至驚人的453公里，而台灣也將在明年引進N700ST新世代列車。究竟兩岸最新高鐵還有哪些亮點？請看我們本篇介紹！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
中國掃地機器人製造商追覓公布首部電動超跑預告圖，幾乎完全複製Bugatti Chiron
在AI的世界裡，你想要製造出多麼完美的車子，有甚麼不可能的。中國知名的吸塵器與掃地機器人製造商「追覓科技」（Dream Technology ）宣告他們將投入電動超跑製造業，同時公布了首輛新車的預告圖，那顯然是一台和Bugatti 的Chiron超跑極為相似的車款，只不過Chiron是雙門車轎跑，但追覓的作品卻是四門轎跑車。汽車日報 ・ 21 小時前
Hyundai TUCSON L 小客車正式上路
HYUNDAI 汽車總代理南陽實業宣布，TUCSON L 小客車自今年 10 月起正式開始交車。TUCSON L 過去以小客貨車身分深受市場青睞，如今「高性能油電」小客車的推出，更讓消費者與營運車主同時享有中型休旅的乘坐舒適、智慧安全與節能效益；並依規定可申請計程車與多元計程車等營運用途，將行車體驗與接單效率推向新標準。GOCHOICE購車趣 ・ 11 小時前
【新車試駕影片】為了浪跡天涯，我買了一艘陸地巡洋艦 Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 是超過70年歷史的經典越野車款，自1951年問世以來，以其強悍可靠的越野實力，全球累積銷量突破千萬台，也是Toyota車系中銷售最悠久、最具代表性的車款。而大改款的Land Cruiser 250導入了輕油電系統成為了新生代的車款，但有沒有因此而變得軟弱無力呢？邢男這次準備了嚴峻的關卡來考驗他。車水馬龍網 ・ 1 天前
2026 Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport試駕 這次真的是跑格化上身！
數年前接觸舊款Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport之時，專屬的外觀、內裝套件，加上針對操控面的少許調整，要說它是運動化車款肯定是毫無疑問，但真要刁難起來也確實少了一味...少了哪一味？我會說是更加完整的跑格設定！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
法院認證：他36公尺內從0飆到98km！駕駛「超速48公里」慘吞1.2萬罰單
住北部的廖姓男子去年在桃園市平鎮區限速50公里路段，超速48公里狂飆，被警方拍照取締，開罰1.2萬元，應參加道路交通安全講習；但廖男主張，他的車並非跑車，不可能在36公尺內從0加速到時速98公里；但法官綜合相關證據，認定違規事實明確，駁回告訴，且他須負擔300元裁判費，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
輔助駕駛≠自動駕駛！ 高公局示警「6情境無法辨識」：不足以取代真人
高公局指出，目前市面上的輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路...CTWANT ・ 10 小時前
台74線驚魂！曳引車「輪胎突飛出」 百公斤輪胎砸2車
台74線上驚傳百公斤輪胎脫落滾落車道！一輛曳引車因右後輪螺絲斷裂，導致兩顆重達百公斤的輪胎脫落，一路從最外側車道滾到最內側，砸中兩輛休旅車。目擊民眾驚呼：「快速道路瞬間變成障礙賽道！」所幸事故中無人受傷，警方呼籲駕駛人上路前務必做好車況檢查，以確保行車安全。專家指出，從高速行駛的曳引車上脫落的輪胎，具有極大的危險性，駕駛恐需賠償被波及車主的損失。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
TOYOTA中國市場即將推出改款Corolla，全新銳利的造型以Prius為設計靈感
乍看之下，你一定會以為它就是市售的Prius 油電掀背車，其實它是即將在中國推出的TOYOTA全球最暢車款的Corolla小改款，只不過它的造型改造，取材自Corolla和RAV4的車頭設計，水箱護罩向兩側延伸並車斜眼造型的車頭燈組銜接，並呈閃電般的造型，十分搶眼，該車型將配備汽油和混合動力系統。汽車日報 ・ 1 天前
輔助駕駛6情況恐失效 高公局籲用路人注意
[NOWnews今日新聞]近年來，隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適，但在高速公路因著車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
颱風鳳凰襲台 全台交通異動一次看｜不斷更新
颱風鳳凰昨晚已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署解除颱風警報，但部分海陸空交通仍受到影響。Yahoo新聞將在這篇不斷更新最新交通訊息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 天前
慢慢開比超速貴！國道「龜速車」占內線最重罰1.2萬
國道不僅超速會被開罰，駕駛若龜速前進，造成後方車流回堵，也一定會挨罰。國道警方近日分享案例，一輛轎車行駛於內側車道，車速僅86公里未達最低速限110公里，因此將對其開罰。中天新聞網 ・ 1 天前
那些年Nissan GT-R和Mitsubishi Lancer EVO 9尬的直線
Nissan GT-R和Mitsubishi Lancer EVO至今仍是不少車迷念念不忘的車款，對此外媒則找來R35 GT-R與Lancer EVO 9重溫當年加速比拚，當然這兩車都不是原廠狀態，動力方面都有著不小程度的改裝強化。Nissan GT-R與Mitsubishi EVO 9絕對是最讓車迷津津樂道的車款之一，當年也時常出在各大直線加速場合，近日外媒就找來GT-R與EVO 9車主重溫捉對廝殺。想當然這兩款車不可能是原廠狀態，首先GT-R已將動力提升至810hp最大馬力，而對手EVO 9 770hp也同樣不好惹，並且還具有更輕車重優勢，所以這場動態起跑與靜止加速誰會是最勝利者？ 《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
颱風改全自由座擠爆 高鐵乘客「夾門.捶車廂」
颱風攪亂高鐵！通勤族怒：等超過一小時才上車 鳳凰颱風影響高鐵營運，今日全面改為每小時三班自由座列車，導致桃園站大排長龍，有乘客等候超過一小時才能上車，甚至被車門夾到也要硬擠！還有人因無法上車憤而捶打車廂，場面混亂。高鐵坦言，因延誤未滿5分鐘，無法提供延誤證明，讓許多月票族怒吼只能請假。高鐵已於傍晚增開南下列車，盼能紓解人潮。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Kymco Agility NX 125米蘭車展發表！光陽搶攻歐洲通勤機車市場新作
台灣機車品牌光陽（Kymco）在2025米蘭車展（EICMA 2025）推出全新世代的Agility NX 125，作為品牌熱銷通勤車系的第四代進化版本。這款新車以「智慧簡約 Smart Simplicity」為設計核心，不僅全面升級外觀與配備，更導入全新「Green Power」節能引擎，搶攻歐洲都會通勤市場。地球黃金線 ・ 13 小時前
Mazda 全新跨界 SUV 登場時機曝光！小巧身形搭配油電鎖定入門市場
Mazda 在今年東京移動展（Japan Mobility Show）發表 Vision X-Compact 概念車，被外界視為新一代 Mazda2 入門小車及 CX-20 全新跨界 SUV 的設計雛形，而根據日媒消息，CX-20 開發工程已在進行中，有望在 2026 年量產上市，並有望提供油電動力選項，屆時將與 Toyota Yaris Cross、Mitsubishi Xforce、Nissan Kicks 及 Honda Elevate 等入門休旅同場較勁。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
McLaren談RBR更換引擎：花費算在預算上限中嗎？
McLaren車隊負責人Andrea Stella認為，Red Bull Racing在巴西GP為Max Verstappen更換的整組動力單元所產生的費用，應該要計入預算上限之中Racingnet ・ 1 天前
輔助駕駛功能遇「6狀況」恐失靈！高公局：會無法辨識
生活中心／饒婉馨報導近年來，各大車廠都逐漸推出「輔助駕駛系統」的新功能。對此，高公局列出6種情境，並且警示駕駛人，這些狀況下會讓系統難以辨識，使事故發生的機率提升，還整理出使用輔助駕駛系統時，要注意的3點事項。民視 ・ 4 小時前