捐贈URX車型教學訓練 納智捷攜手屏科大育成技職人才

屏東科技大學14日接受納智捷汽車捐贈URX車型汽車作為車輛工程系教學、實習訓練及研究使用。（屏科大提供）

記者鄭伯勝/屏東報導

屏東科技大學14日接受納智捷汽車股份有限公司捐贈URX車型汽車作為車輛工程系教學、實習訓練及研究使用，協助系上強化實務教學量能與產學連結。捐贈典禮於14日上午10時舉行，由納智捷商品企劃部唐賢達經理、屏科大張金龍校長代表主持。URX為目前市售熱門車款之一，導入校園後，師生可於實習課程中進行整車操作、系統拆解與核心零組件觀摩，近距離了解新世代車輛設計細節與技術應用，學習多元車系設計與開發實務，畢業後能迅速銜接產業需求。

屏科大張金龍校長致詞時，首先代表學校感謝納智捷汽車股份有限公司唐賢達經理、本校校友以及在場的師長與同學支持，並指出車輛工程系長期重視跨域整合與智慧車輛發展，積極結合資訊、AI 與 AIoT 技術，培育深受業界肯定的優秀人才；此次納智捷捐贈具車聯網功能之 URX 車輛作為教學與研究平台，將有助於學校掌握最新車輛科技、縮減學用落差，並強化學生進入產業實習與就業的實務能力。

屏科大車輛工程系以綠色動力系統、車輛電子、自動駕駛以及車輛結構與材料等領域為教學重點，致力發展安全且兼具智慧的新世代綠色動力智能自駕車輛。本次納智捷捐贈URX車型，不僅協助系上教學硬體設備升級，也讓學生在接觸多樣車款的過程中，實際理解車輛設計與系統整合思維，促進學用合一，更象徵企業對國內技職教育的深度承諾。納智捷長期秉持「自主研發、智慧創新」品牌理念，為台灣具備完整自主研發能力的汽車品牌之一，URX車型整合主動安全先進駕駛輔助系統、車聯網THINK+ 5.0與多項安全防護科技，展現國產汽車在智慧科技與人性化設計上的研發實力。期盼透過產學合作推動本土汽車科技創新，共同育成下一代研發人才。

納智捷公司將教育向下扎根，協助學生學習設備建置，建立優質人才培育環境，使學生畢業即能銜接產業需求，具備專業競爭力。車輛工程系亦積極推動學生實作與實習，加強實務經驗縮短學用落差。未來雙方將持續深化合作，推動車輛與智慧科技相關專案研究，打造國內車輛技職教育的新典範。