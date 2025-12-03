捐鍋者誅、竊國者侯？國民黨團痛斥中油弊案偵辦慢21天 質疑檢方「假調查、真包庇」

針對中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程遭檢舉浮報預算逾百億元，檢調昨晚約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等人，國民黨團今（3）日上午召開記者會，痛斥民進黨政府將國營事業當作政治酬庸場所，面對綠營人士的弊案，司法卻展現「欲縱故擒」、「大案小辦」的「慈悲溫柔」，呼籲檢方勿「假調查、真包庇」，務必揪出幕後真正的黑手，並要求行政院長卓榮泰必須出面說明。

國民黨團書記長羅智強痛批，現在的台灣是「捐鍋者誅、竊國者侯」的荒謬寫照：清潔隊員僅因回收殘值 32 元的電鍋遭判刑，而浮報近 150 億元的中油弊案卻在檢舉 21 天後才大規模搜索。羅智強質疑，檢方這 21 天的「慈悲溫柔」根本是給予相關人員滅證、串供的時間，根本是「以拖待變」、「棄車保帥」的司法四部曲標配。

（圖片由國民黨提供）

羅智強進一步指出，檢舉函中多次提到關鍵人物「中油總經理」，然而檢方約談時卻避開此關鍵角色。前總經理李順欽應釐清責任，檢方不應對中油總經理這樣有壓力、能承諾「調高預算」的關鍵人物無動於衷，質疑若非國民黨團召開記者會揭露，檢方是否會持續石沉大海？

副書記長王鴻薇則點名被約談的施義芳，其身為民進黨歷屆不分區立委被提名人，政商關係雄厚，是不折不扣的政治人。王鴻薇沉痛表示，在民進黨執政下，國營事業不斷安插「綠友友」，從台鹽綠能到台灣智慧電能，皆因涉貪爆發弊案。她質疑，中油虧損高達 800 億元，卻仍能在三接工程浮報 150 多億元，民進黨在乎國營事業的績效嗎？還是「瘦了國營事業，肥了綠友友們」？

國民黨團嚴正要求檢調勿枉勿縱，無懼相關人員串供滅證，務必將中油三接工程弊案查個水落石出，給國人一個交代，不能忍受綠友友們繼續染指國營事業。

