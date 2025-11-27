「捐電鍋者誅 詐欺者侯」羅智強痛批司法資源嚴重錯置
國民黨立委羅智強今(27)日在立法院質詢法務部次長,痛批司法資源嚴重錯置,用三大案例對比凸顯打詐不力。他直言:「捐電鍋者誅,詐欺者侯;沒偷傘者誅,詐欺者逍遙爽九年。」
羅智強指出,一名常年旅居國外的陳姓女子被控在區公所外拿走一把傘,遭檢方起訴竊盜。一審判定監視器畫質太糊、陳女手機記錄證明她當時人還在區公所內,因此判無罪。檢方仍上訴二審,高院再判無罪並抨擊檢警追訴違反比例原則。羅智強質問:「纏訟一年半,律師費至少20萬,711買把新傘60塊,可以買幾百把傘?」
另一案例是清潔隊員撿到殘值32元的廢棄電鍋,送給拾荒老婦,竟被以貪污治罪條例起訴。羅智強痛批:「32元電鍋被起訴,45億詐欺卻9年無動於衷!」
羅智強揭露,太子集團進台灣9年,金管會通報法務部6年,調查局辦案4年,但在美國10月8日動手前完全沒有搜索、約談或分案。他質問:「45億非法金流在台灣串6年,你們說掌握線索,但既沒搜索也沒約談?」
羅智強對比,民眾在網路貼綠色雞蛋照片說是黑心臭雞蛋,8小時就被抓人;貼檢察官照片也是火速抓人。他怒問:「貼雞蛋8小時抓人,詐欺9年無動於衷,叫人民怎麼看?」
羅智強引用TVBS民調,92%民眾認為詐欺嚴重,僅4%認為不嚴重,幾乎全民公憤。他呼籲政府把人力精神用在打詐上,強調詐欺集團已侵入校園,正在摧毀國家未來主人翁。
