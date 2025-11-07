捐髮助癌友 北市萬興學子用行動傳遞勇氣

臺北市萬興國小學生王振蓉將留了2年的長髮剪下，捐贈給癌友做假髮

萬興國小蕭建嘉校長表示，王振蓉同學用頭髮傳遞愛，展現了真正的勇氣與同理心

王振蓉希望讓更多人因她的行動變得勇敢堅強

臺北市萬興國小五年級學生王振蓉，近日完成第二次捐髮，將歷經兩年多悉心照顧的長髮剪下，捐贈給癌症治療中需要假髮的病友，以實際行動展現愛與勇氣。校方表示，學生以一顆溫柔而堅定的心，將一束髮絲化為希望的象徵，用行動傳遞「我想讓他們變得勇敢」的真摯祝福。

萬興國小指出，學生王振蓉第一次捐髮是在112年1月，當時年僅三年級的她，萌生助人的念頭。她說：「當時，看到電視上有些人因為癌症治療掉頭髮，看起來有點害怕，我覺得很心疼。」這份同理心讓她開始第一次留髮，歷經兩年多後，成功剪下35公分長髮，並獲得感謝狀，成為校園裡一段感人的故事。第二次捐髮的動力，源自家人間的深厚情感。她分享：「我在第二次留頭髮的時候，得知奶奶得了癌症。看到奶奶化療後頭髮一把一把的掉下來，心裡很難過。」那時，她默默許下心願，希望能把自己的頭髮捐出去，讓需要的人戴上假髮時，覺得漂亮、有自信，也能勇敢面對治療。

留長頭髮的過程充滿挑戰，王振蓉同學表示，長頭髮很容易打結，洗頭和吹頭髮都要花很多時間；夏天又熱又黏，有時很不方便。但她從未退縮，一想到自己的頭髮可以幫助別人，讓他們變得開心又幸福，就覺得值得。

今年10月，她再次助人，用最單純的善念，傳遞滿滿的愛與希望。將兩年留的長髪，剪下長達37公分的頭髮捐贈給需要的人。王振蓉說，一想到有人會因此而更勇敢面對人生，就覺得很開心。未來，她還想繼續捐髮，讓更多人因她的行動變得勇敢堅強、笑得更開心。

萬興國小蕭建嘉校長表示，王振蓉同學用頭髮傳遞愛，展現了真正的勇氣與同理心；助人不分年齡與形式，只要有心，就能改變世界。學校推動品格教育與生命教育，希望透過實例，讓學生學會用行動關懷他人。