捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌

改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。

向林義雄與社會大眾致歉

李千娜在聲明中表示，首先向林義雄本人及其家人、親友致上歉意，對於自身不當表述感到抱歉，也向所有感到不適、憤怒或受傷的人致歉，表示願意虛心接受外界批評與建議。她指出，林宅血案屬於台灣社會共同的歷史傷痛，自己如今更加理解應以尊重與敬畏態度面對相關議題，因此以個人身分出面回應。

稱未掌握完整劇本脈絡

針對參演過程，李千娜說明當初僅以客串身分接演虛構角色，未充分了解整體劇本架構與改編背景，也未做好對作品與事件本質的判斷，對此深感後悔並持續反省。她提到，受製作方邀請拍攝約4天，角色為為保護孩子犧牲的雜貨店老闆娘，並稱事前溝通僅強調以「正義與希望」角度呈現事件。她進一步指出，近日才得知影片拍攝未取得林義雄本人或家屬同意，已涉及違反與其所屬經紀公司的合作前提，自己未事先查證責無旁貸，將對合作過程展開後續調查與處理。

宣布捐出片酬止血爭議

李千娜也對記者會上態度與發言再次致歉，坦言未顧及事件帶來的社會傷痛，並表示將把參與該片所得片酬全數捐贈慈林基金會，希望表達最基本歉意，強調此舉並非為平息爭議。

聲明用詞再掀網友討論

不過聲明曝光後仍引發部分網友不滿，有人質疑其內容誠意不足，甚至批評文中直接以姓名稱呼林義雄不夠尊重，留言直言「林義雄先生啦，直接叫林義雄是怎樣？他是你國中同學嗎？超沒禮貌到死」，相關討論持續在社群平台延燒。





道歉止血仍難平息怒火

儘管李千娜已發布聲明致歉，外界反彈聲浪仍未消退，網路上陸續出現抵制聲音。不少網友持續表達不滿情緒，認為相關爭議尚未獲得妥善回應，輿論持續發酵。

網友寄信文總要求刪片段 文總未對外回應

另有網友向文化總會寄信陳情，要求刪除李千娜在農曆新年特別節目中的演出畫面。據了解，她在節目中參與重現台味歌廳秀文化橋段，與許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚同台演出。若相關片段遭刪除，整段節目內容恐連帶受到影響，甚至可能整體撤除。截至目前為止，文化總會尚未針對外界輿論與陳情作出回應，相關討論仍持續延燒。





