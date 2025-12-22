捐300萬元自動化軟硬體設備 銘傳傑出校友盧蔓菁回饋母校
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為了回饋母校，今年捐贈了價值新台幣300萬元的自動化軟硬體設備，給銘傳大學。並與擔任工研院高科技顧問的夫婿蔡啟庚博士，偕同協助銘傳大學規劃智慧製造人才培育學程。銘傳大學表示，盧蔓菁捐贈的自動化軟硬體設備，包含機器人手臂和40套軟體。12月中旬運抵銘傳大學桃園校區，並宣布正式啟用。
銘傳大學舉辦了捐贈儀式暨感謝狀頒發典禮，由總校長李銓、校長李選士以及前校長沈佩蒂等，連袂出席代表銘傳大學，頒發感謝狀給盧蔓菁委員和蔡啟庚博士，表達校方的誠摯謝意與高度肯定。
銘傳大學表示，傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為旅美女企業家，長年深耕美國中西部製造業，曾任Ebinger Manufacturing總裁，現任Robo X AI執行長，屢獲國際肯定，包含2001年創業楷模，2022海外臺商磐石獎及2024十大傑出華冠獎等。
盧蔓菁長期投入僑界與公益服務。這次在「智慧製造人才培育捐贈儀式」上獲頒感謝狀。她也感性的說，銘傳在我人生的歷程當中，扮演一個非常重要的角色，如果沒有銘傳的培育，就不會有我在成長過程當中個性的養成，對前景的積極樂觀，以及遭遇挫折時的韌性與昂首向前的勇氣。
盧蔓菁表示，希望透過這些資源，讓更多的學生有機會接觸到最前沿的科技，培養未來的創新人才。在當今快速變化的時代，掌握自動化技術，將是學生成長的關鍵。相信，母校一直以來的教育理念和價值觀，將在這些新的課程中繼續傳承。讓每一位學生都能在這段旅程中，發現自己的潛能，成就更好的自己。
盧蔓菁的夫婿，工研院高科技顧問及鴻海美國分公司首席顧問蔡啟庚博士則指出，這次捐贈，除了機械手臂外也提供了40套軟體，讓每一個學生，都有機會實際在軟體上操作，不管是機器人也好，或者是自動化設備的程式設計也好，他認為應該以軟體為主。蔡啟庚說，40套軟體是來自世界第一大工業機器人Fanuc公司所提供，能夠讓每位學生更有效能的學習，如何寫出機器人的程式，操作及系統摩擬。以軟體形式來教育學生，取得的效益會更快。
銘傳大學校長李選士，對於傑出校友盧蔓菁的捐贈，十分感動。他說，學校原本很重要的一個特色，就是機器人。盧蔓菁的夫婿蔡啟庚博士，在業界是非常有成就的，因此這次捐贈，對學校在機器人領域的推動，是非常重要的。希望透過這次捐贈，還有相關課程的規劃，能夠讓學生跟產業界有更深的接軌。
銘傳大學全球教育系統總校長李銓，也對盧蔓菁的捐贈表達高度肯定。他說，對盧蔓菁與蔡啟庚夫婦，有無限的敬意，而且非常佩服他們能夠出類拔萃。尤其懂得回饋母校，表示她非常有報恩心理。
照片來源：僑委會僑務委員盧蔓菁提供
