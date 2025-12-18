捐80億歐元換蕭美琴演講！造謠男子北院裁定不罰

上個月7日，副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，出席歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，並以「台灣專題」場次中演講，一名陳姓男子轉貼「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，遭府方聲明為假訊息，警方隨後依《社會秩序維護法》移送裁處，但台北地院認為，陳男貼文僅是針對政府支出是否符合民眾期待，不構成《社維法》散布謠言，裁定不罰。

副總統蕭美琴應 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請前往布魯塞爾發表演說（攝自蕭美琴臉書）

根據《中國時報》的報導，法官認為陳男在文中所稱80億歐元捐款，折合為新台幣2880億元，遠遠超出政府每年外交預算總額，具備正常學識經驗者，均可判斷為不實訊息，且「bbc」眾所皆知是英國廣播公司縮寫，「法國bbc」根本不存在，陳男具有大學學歷，卻辯稱沒有散布不實訊息之故意，不足採信。不過，陳男貼文內容，並未涉造謠治安、公安事件，難認有影響公共安寧情形，陳男行為不構成《社維法》，裁定不罰。

針對網路流傳副總統蕭美琴日前在歐洲議會IPAC峰會發表演說，是台灣先花了80億歐元所致，總統府發言人郭雅慧隨即駁斥這種說法，表明已對這個謠言嚴正譴責，並且通知警政單位依法進行調查。

涉嫌造謠副總統蕭美琴IPAC演說的陳姓男子，今日返台，被警方逮捕，看到大批媒體，陳男笑容滿面。（圖／翻攝畫面）

警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，並在陳姓男子從日本返國時將其攔下，在移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄。面對媒體詢問為何發文，陳男表示「Threads上很多人在講，光是法國BBC就夠扯了，會當真的人是腦子有問題。」陳男接著說「這個就是一個反串文，正常人都看得出來，（文章）下留言一整串都是法國BBC問號，一看就是反串文，我覺得太好笑了，必須要轉發。」

至於被問到轉貼已經觸法時，陳男表示「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」

