捐80億歐元蕭美琴進IPAC演說? 總統府批造謠已報警

政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴日前應邀出席"對中政策跨國議會聯盟"舉辦的峰會，在歐洲議會發表演說，沒想到網上卻出現謠言，聲稱因為台灣捐贈80億歐元，折合台幣約2800億元，才讓副總統上去噴了20分鐘口水，貼文一出主辦單位直呼假消息，總統府也闢謠，已經通知警政單位調查處理。

副總統蕭美琴（11.08）：「感謝對中政策跨國議會聯盟，給予我們機會，來到歐洲議會，這對我們，對台灣人民來說意義非凡。」

副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會發表演說，創下我國重大外交突破，匆忙完成任務回國，就有網友開始散布造謠訊息。

這名叫做Caffrey的網友，在社群寫道「法國bbc」報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴20分鐘口水，還說這些錢拿來建設台灣不知道有多好，貼文一出，馬上被網友嘲諷，你不造謠就不會說話嗎？BBC是英國的不是法國的，網軍現在都不用讀書嗎？不要刪文、你是做詐騙的嗎？

民進黨團幹事長鍾佳濱：「今天副總統蕭美琴，代表的不是她個人，代表的是中華民國台灣，代表的是國際，對於台灣的日益肯定，也是全體國人在國際上，被人看到的一個驕傲，因此對於這樣的謠言，我們除了駁斥之外，我們要呼籲國人，正視打壓台灣的就是中共。」





捐贈80億歐元前往IPAC演說？駐歐盟兼比利時代表謝志偉曬維安照打臉。（圖／謝志偉Facebook）





律師林智群也點出，台灣一年外交預算才300億，哪來2800億台幣給人家，總統府發聲明闢謠，強調都是假的，對於發布假消息網友，將交由警政單位依法處理，IPAC共同創辦人裴倫德，也親自回應這次的邀請，是IPAC共同主席自主決定，現任駐歐盟兼比利時代表謝志偉也發文要謠言閉嘴，他曬出當天的維安照片，透露有前後警車開道，因為中國去年太野蠻，派人騷擾蕭美琴訪問布拉格，直呼別想汙衊台灣韌性。





立委（民）范雲：「真正用金錢收買影響，其他國家政治跟政治人物的，其實就是中共政權。」

Youtuber天選大人：「大家好我是天選大人，今天要來說的是，超級機器人大戰Y好玩嗎。」

這名發文的網友在Youtube頻道自稱天選大人，六百多位訂閱者，大多都在分享遊戲直播，突然貼文談針對性的議題，成為眾矢之的。

