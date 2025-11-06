捕大明蝦捕蟹漁船接連出事 2船共6人失聯

「漁山36號」翻覆，「立發168號」半沉，2船6失聯。（圖／TVBS）

近日台灣海域發生兩起漁船翻覆意外，共有6名船員失聯。萬里籍「漁山36號」捕螃蟹船在淡水河口距岸14海浬處翻覆，台籍船長及兩名外籍漁工失聯，另有6人獲救；基隆籍「立發168號」漁船則在富貴角北方23海浬處半沉，仍有3名船員下落不明。海巡署與空勤總隊正全力進行搜救行動，但因海象不佳，救援工作面臨挑戰。

第一起意外發生在5日，萬里籍「漁山36號」捕螃蟹船從野柳出港後，於晚間6點在淡水河口距離岸邊14海浬處翻覆，船上9人全數落海。海巡署與空勤總隊立即展開搜救行動，直升機在事故海域上方盤旋尋找失蹤人員。搜救人員發現疑似有2人被漁網纏繞，1人則卡在船艙內，均無生命跡象，但因海象惡劣，無法及時進行吊掛救援。

附近的「鴻昌11號」漁船船長表示，他們發現海上有不明物體，靠近查看後才發現是一艘翻覆的船隻，船隻旁邊有6個人在招手求救。所幸這6名獲救船員均無生命危險。

第二起意外則發生在6日下午將近1點，基隆籍「立發168號」漁船在富貴角北方23海浬處半沉。該船於6日清晨5點多從基隆八斗子漁港出海，船上6名船員原計劃捕撈大明蝦，不料突然沉船，船長隨即請求支援。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，船主打電話向他通報船隻沉沒，他們立即通知海巡單位前往救援。同公司的另一艘船「立發368號」已救起3人，但仍有3人下落不明，包括1名台籍、1名大陸籍及1名外籍船員。

據了解，目前正值捕撈大明蝦的季節，許多漁船會在該海域作業。值得注意的是，在相近海域上個月也曾發生漁船翻覆事件，當時船上8人幸運全數獲救。這兩起事故疑似都與惡劣海象有關，目前相關單位仍在全力搜救失聯船員。

