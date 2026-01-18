捕手兼一壘 吉力吉撈雙角色
本報綜合報導
味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠18日回到母隊開訓儀式，新球季他除了捕手本職外，還有一壘手任務，就連今年經典賽也要準備好守一壘。
吉力吉撈．鞏冠去年因球隊打序表筆誤，意外「解鎖」一壘守備工作，表現有模有樣，一守就是41場，比捕手的18場還多。龍隊總教練葉君璋表示，今年吉力吉撈．鞏冠會以一壘為主，捕手則視需求隨時準備。
吉力吉撈．鞏冠表示，自己還是捕手、一壘兩個位置都會練，「自己的優點先做好，守備慢慢去練，去年一壘守得感覺不錯，感受到跟捕手不同的累。」今年希望挑戰全壘打王，而盜壘在去年4次寫生涯新高，今年則不多想，「他們不看我的時候再跑。」
入選今年世界棒球經典賽（WBC）的台灣隊集訓名單，吉力吉撈．鞏冠透露，目前也是捕手、一壘兼顧，正式位置則看教練安排，「出去打球，為國家贏球比較重要。」
龍隊野手李凱威去年拿下安打王、盜壘王，並包辦最佳二壘手、二壘手金手套兩大獎，但沒有入選經典賽中華隊集訓名單。吉力吉撈．鞏冠透露，原本龍隊自己有個經典賽群組，裡面就有加入李凱威，但在最終集訓名單沒有看到，「滿可惜的，教練團可能有考量。」
