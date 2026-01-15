捕犬沒有那麼容易！關鍵線索靠在地民眾？

▌在地鄉親成線民，讓浪犬足跡無所遁形🐕

每當夥伴到一個新的地方執行捕犬任務時，第一件事不是架設裝備，而是要跟在地的鄉親們聊天！跟民眾的聊天內容中，蘊藏捕犬夥伴重要的情報來源

長時間在附近生活的他們，比夥伴更加了解狗群的生活習性，當他們話匣子一開，浪犬行蹤通通無所遁形！讓我們可以針對浪犬蹤跡調整出動時間、以及在出沒地點設下捕犬圍籬，確保更有效地達成任務，但有時候線索並沒有那麼好獲得，夥伴們就要使出渾身解數來找尋任何能夠找到狗的蛛絲馬跡！

▌ 為了抓狗，連滾帶爬找線索

▲夥伴手腳併用、連滾帶爬找蹤跡。

這天，夥伴們來到一處一望無際的河堤，發現沿路都是狗腳印，但卻連一隻狗影都沒看到，正當陷入苦惱時，河堤對岸一位釣魚民眾引起夥伴的注意。

✅「就決定問他了，說不定關鍵線索在他身上！」

但～線索可沒有那麼好獲得，前往對岸的唯一道路，是由兩根木頭搭建而成的「橋」，夥伴咬牙踏上木橋，四肢併用、連滾帶爬終於成功抵達對岸，皇天不負苦心人，我們從民眾提供的資訊得到了非常寶貴的線索，讓後續的浪犬誘捕行動得以順利展開！

​

遊蕩犬勘查與誘捕的工作，常常是「上山下海＋跋山涉水的尋找狗影」，不過有時候線索真的太少，就會讓夥伴陷入瓶頸之中，這時候在地民眾的一句提醒、一張照片、一個方向，就是那道帶領我們的那一束光。

幸好，我們不是孤軍奮戰。 每一位願意伸出援手的人、每一點點情報，都讓我們有機會更快找到牠們，終止牠們繼續流浪的循環。

▌沒有人可以問，還有筆友的幫忙

▲「紙」想告訴你，筆友的暖心線索。

除了當面詢問，夥伴們也會在任務區域張貼告示，向當地居民說明：「我們準備來捕犬囉～」避免誤會的同時（畢竟夥伴有時候為了捕犬，打扮看起來很可疑），也會在告示牌留下電話，希望清楚浪浪生活蹤跡的民眾聯繫我們。

不過，並不是每個人都喜歡講電話，於是，一群神秘的「筆友」就出現了🙌，他們會在我們的告示牌寫下自己看到的線索：

「高速公路橋下有很多狗（附上手繪地圖）」、「很怕人，真是難抓」。

雖然沒有署名，但字跡裡滿滿是善意，這些線報讓我們能找出浪犬的行蹤。對夥伴來說，每一個情報都非常珍貴，也讓我們捕犬的工作能夠順利進行，有時候真的只要多一句話、多一些資訊，就能讓我們扭轉更多小生命生來流浪的命運！

