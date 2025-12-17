捕獲母鯊肚內喜見活幼鯊 台東漁民：比中樂透還難

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東新港漁港漁民捕獲的大眼長尾鯊肚內有成形、活的「鯊魚寶寶」，漁民高興記錄這難得的畫面，並趕緊通知水試所搶救。專家表示，這鯊魚寶寶還沒長鱗片，存活機率低。

在台東縣成功鎮新港漁港工作的王姓女子昨日在臉書po出尚在胚胎內的「鯊魚寶寶」影片，網友紛紛上網留言「好特別」、「真的很可愛」、「酷到不行」、「以前都是電視才看到，能親眼看到真是太幸運了」。

王女今天告訴中央社記者，昨天下午她在漁市場工作，忽然聽到旁邊有驚喜的聲音，她靠過去看，一隻大眼長尾鯊的肚內取出活的「鯊魚寶寶」，難得一見，趕緊記錄下來。

她說，長期在漁市場工作，還是第一次遇到大眼長尾鯊魚肚內取出成形、活的「幼幼鯊」，這樣的機率應該比中樂透還難得遇到，「希望能救活」，於是送到漁港旁邊的水產試驗所東部漁業生物研究中心。

水試所助理研究員吳瑞賢接受中央社記者電話訪問表示，這2條「幼幼鯊」目前安置在所內，上午活動力還很好，如果是「早產兒」還有機會活，但牠們的狀況是比「早產兒」還早，還沒有鱗片，又不在母體內，因此很容易感染，存活率不高，現在只能經常換活水，保持乾淨，避免感染。

水試所表示，根據漁業資料庫資料，大眼長尾鯊中文名深海狐鯊，大洋性大型鯊魚，但時常會出現於岸邊及近海，或大陸棚外，棲息深度可達500公尺。可以利用其長形尾擊昏獵物，主要捕食群游魚類及頭足類。卵胎生，胎兒在子宮內有同種相殘習性，一胎可產下2至4尾幼鯊，剛產下之幼鯊體長可達100至130公分左右。（編輯：李淑華）1141217