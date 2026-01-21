捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單

男神霍建華現身台北早餐店，大方幫粉絲買單。（左翻攝自微博，右為本刊資料照）

演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」

「是不是認出我了？」 霍建華主動搭話、霸氣結帳

霍建華超親民，更大方請粉絲吃早餐。（翻攝自微博）

微博資料顯示，目擊者透露，20日上午，霍建華獨自一人現身台北某平價早餐店。他身穿黑色羽絨服搭配運動褲，身邊沒有任何助理隨行，打扮極其樸素。當時鄰桌有3名學生正竊竊私語討論他是否就是霍建華本人，沒想到他竟大方微笑詢問：「是不是認出我了？」，隨後更與這群粉絲輕鬆聊天。

更令人驚喜的是，霍建華在用餐完畢離去前，竟悄悄走到收銀台，掏出現金替這群學生買單，總計約200元新台幣。他甚至細心地向店員交代，這筆錢包含還沒上桌的湯包，特意強調「並非專挑便宜的付」，紳士風度讓現場粉絲受寵若驚。

現金結帳、待人如鄰家大哥

早餐店老闆娘也證實，霍建華其實是店裡的常客，平時待人就非常親和。網友看到他至今仍習慣使用現金結帳，這種與現代電子支付脫節的「反差萌」，反而讓人覺得他更加真實、貼近大眾。

霍建華過往暖舉被翻出：請全劇組喝3個月奶茶

隨著這起早餐店事件發酵，網友也紛紛挖出霍建華過往的暖心紀錄。包括拍攝《花千骨》期間曾連續3個月請全劇組喝奶茶；拍《如懿傳》遇上高溫天，自掏腰包買空調扇為劇組降溫；甚至在東北菜館用餐被認出時，也會主動幫路人送菜。

此外，霍建華對粉絲的「說教式溫柔」也再度被提起。他曾多次呼籲粉絲不要花錢買禮物、不要冒險探班，顯示他對粉絲的安全相當重視。

