捕獲野生邱澤、許瑋甯 「夫妻互拍視角」太甜了

許瑋甯早前在IG限動曬出與邱澤兩夫妻互拍視角照片，她在拍邱澤照片的同時，邱澤也將她攝入鏡頭中。（翻攝許瑋甯IG）

邱澤、許瑋甯2021年合作《當男人戀愛時》戲假情真，閃婚後4年才於今年8月迎來兒子Ian誕生。許瑋甯產後迅速復工，邱澤早前也忙為舒淇首部執導電影《女孩》宣傳。小夫妻最近被網友捕獲偷閒騎單車漫遊，2人有時並行，有時一前一後保持距離，輕鬆悠閒的氣氛下幸福滿溢。

Threads網友發文表示發現邱澤與許瑋甯正騎乘單車現身台北市士林區，2人可能是為了避免在街頭影響交通，因此拉開了一小段距離。邱澤身穿粉紅色上衣配白色五分褲，許瑋甯則是黑白格襯衫，下身失蹤的穿衣風格顯得她的腿又長又直，網友忍不住大讚「好正」「白到發光」。

當天許瑋甯也上傳「夫妻互拍視角」限動照片，她舉起CCD小相機欲為邱澤拍照，但這一幕又被邱澤拍下，互動超甜；網友的貼文也湧進粉絲瘋狂嗑糖，除了被2人甜到外，也有網友感嘆許瑋甯擁有混血優勢，「7月生產完，11月就有絕世容顏跟體力出來騎車。普通的新手媽媽這時候都嘛沒洗臉、沒刷牙進行昏天暗地的育兒。」其餘網友則回應「她一定很自律也很努力讓自己美美出現」「因為她有錢，女人還是要好好賺錢」。

