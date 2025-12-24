捕獵黑面琵鷺？網驚傳外籍移工烹煮保育類動物 警方介入調查

即時中心／何馨報導

昨（23）日網路流傳一則外籍移工烹煮鳥禽類的照片，疑似是黑面琵鷺引發爭議，警政署保安警察第七總隊今（24）日指出，針對民眾檢舉外籍移工捕食黑面琵鷺之事，第七大隊副隊長王玉琪表示，警方獲報後立刻展開調查，並請專家鑑定相關影像內容，經查出並非黑面琵鷺而是白腹秧雞。但白腹秧雞一樣受到野生動物法保護；獵捕仍違法，此案將持續追查。

日前網路流傳一則貼文，有網友表示一名外籍勞工疑似捕食黑面琵鷺，但經專家證實此應為白腹秧雞，並非網傳的黑面琵鷺。不過，王玉琪強調，即使狩獵對象並非一級保育類動物，獵捕或宰殺一般類野生動物的行為，仍違反野生動物保育法規定，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。後續將在完成調查後，移交至相關主管機關進行行政裁罰。

疑似外籍移工發文影射自己烹煮黑面琵鷺。（圖／擷取自Threads）





根據法律明文，黑面琵鷺是政府公告列為瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類）， 依據野生動物保育法規定，不得任意獵捕、宰殺保育類野生動物，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

事後，越南籍移工也在仲介陪同下出面，他表示黑面琵鷺的圖片是從網路上擷取的，而鍋中鳥類的照片是他朋友在越南拍攝下與他分享的。他知道這是違法行為，因此從未在台灣獵捕過任何鳥類。王玉琪也呼籲，民眾應重視野生動物的棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。

白腹秧雞（圖／取自農業知識入口網）



