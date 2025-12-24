捕獵黑面琵鷺？網驚傳外籍移工烹煮保育類動物 警方介入調查
即時中心／何馨報導
昨（23）日網路流傳一則外籍移工烹煮鳥禽類的照片，疑似是黑面琵鷺引發爭議，警政署保安警察第七總隊今（24）日指出，針對民眾檢舉外籍移工捕食黑面琵鷺之事，第七大隊副隊長王玉琪表示，警方獲報後立刻展開調查，並請專家鑑定相關影像內容，經查出並非黑面琵鷺而是白腹秧雞。但白腹秧雞一樣受到野生動物法保護；獵捕仍違法，此案將持續追查。
日前網路流傳一則貼文，有網友表示一名外籍勞工疑似捕食黑面琵鷺，但經專家證實此應為白腹秧雞，並非網傳的黑面琵鷺。不過，王玉琪強調，即使狩獵對象並非一級保育類動物，獵捕或宰殺一般類野生動物的行為，仍違反野生動物保育法規定，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。後續將在完成調查後，移交至相關主管機關進行行政裁罰。
疑似外籍移工發文影射自己烹煮黑面琵鷺。（圖／擷取自Threads）
根據法律明文，黑面琵鷺是政府公告列為瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類）， 依據野生動物保育法規定，不得任意獵捕、宰殺保育類野生動物，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。
事後，越南籍移工也在仲介陪同下出面，他表示黑面琵鷺的圖片是從網路上擷取的，而鍋中鳥類的照片是他朋友在越南拍攝下與他分享的。他知道這是違法行為，因此從未在台灣獵捕過任何鳥類。王玉琪也呼籲，民眾應重視野生動物的棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。
白腹秧雞（圖／取自農業知識入口網）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／捕獵黑面琵鷺？網驚傳外籍移工烹煮保育類動物 警方介入調查
更多民視新聞報導
劉世芳證實了！小橘書發放進度曝光 新版將增編「這兩種」資訊
68年邦交鬆動？外媒示警巴拉圭若投中「恐步宏都拉斯後塵」
發錢日期出爐！「這縣市」加碼普發現金6000元 領取資格曝光了
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
早上第1杯水別喝！譚敦慈曝正確煮水時間 警告2種水喝進毒素
「多喝水有益健康」幾乎是老生常談，但你知道嗎？煮水也藏著不少學問。水雖看似透明潔淨，卻可能暗藏塑膠微粒、重金屬與永久化學物質PFAS等危機。護理師譚敦慈提醒，選對煮水時間與方式，才能有效降低化學物風險健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
網友炸鍋! 移工"煮野鳥"貼文附黑面琵鷺照片警展開追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導網路瘋傳有移工分享，烹煮野鳥的心得，還附上大批黑面琵鷺照片，留言這陣子會來很多，讓網友們炸鍋！為此長期關心野鳥的保育團體，也坦言移工獵捕野生動物的消息時有耳聞，動保處則強調，目前還不能確定，遭捕殺的是黑琵，但已經委由保七總隊員警，展開追查。整隻被燉成了一鍋湯，網友瘋傳疑似有移工獵捕黑面琵鷺！（圖／民視新聞）就是這幾張網路截圖瘋傳，上頭不但有看起來，很像是水鳥遭油炸烹煮後的照片，甚至還有整隻被燉成了一鍋湯，最糟糕的是，上頭還有成群的黑皮照片，暗指著最近會來很多，吃進肚子會很暖，讓網友們炸鍋。台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示：「以前的人比較沒有東西吃，有肉就好所以才會有人去抓捕。」野生動物保育法立法前，也傳出過台灣人獵食黑面琵鷺，不過這三十多年來，已經少有國人獵食水、候鳥的傳聞，沒想到如今竟然疑似變成移工，觸法捕殺。福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示：「引進這些移工朋友的時候，要很明確那些人力公司，要很明確的告誡他們，不能在台灣做這樣子的事情。」業管單位也主動調查，初步認為，照片烹煮的並不黑琵，不過也不像一般家禽，還得釐清。（圖／民視新聞）對此市府業管單位也主動調查，初步認為，照片烹煮的並不黑琵，不過也不像一般家禽，還得釐清。台南市農業局森保科長朱健明表示：「因為長非行的鳥類翅膀會比較長，從那個碗裡的翅膀裡面看的話，牠的翅膀比較短，所以應該不是黑面琵鷺。」保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪強調：「照片裡面大部分都是白腹秧雞，而不是黑面琵鷺等，一級類的保育類野生動物。」雖然警方初步認定，是揚言殺黑琵，不是真的下毒手。不過黑琵仍是國家易危等級的保育類動物，今年黑琵已經陸續都來台渡冬，目前在台南就觀測到有兩千多隻駐足，也是全台灣最大的黑皮渡冬基地。台灣長年保育成果的國際形象，可不能被玩笑話給傷害了。原文出處：網友炸鍋! 移工"煮野鳥"貼文附黑面琵鷺照片警展開追查 更多民視新聞報導壽山動物園歲末迎新成員 鵜鶘、侏儒羊等萌獸報到【有片】北極熊母熊罕見收養非親生幼崽 科學家：機率不到1%壽山動物園歲末迎新 鵜鶘等多種動物報到民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬
中部中心/王俞斐、黃信儒、蔡松霖 雲林報導有民眾行經雲林褒忠鄉一處產業道路，發現前方貨車拖著黑色不明物體，追上前查看才發現是一隻黑狗，幾乎一動也不動被拖拉，貨車駕駛見狀也很懊惱，表示狗狗是意外跳落，雲林動防所將依車牌約詢車主，若是狗狗因此死亡，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬(圖/民眾提供)轎車駕駛，行駛到一半，突然大迴轉，因為發現前方貨車，拖著黑色不明物體。駕駛長按喇叭提醒，隨著車距越來越近，才發現貨車後方拖行的，是一隻黑色犬隻。黑狗疑似遭到長距離拖行，已經一動也不動，地上留下斑斑血跡，貨車駕駛見狀也很懊惱，頻頻抬頭查看貨車車斗，試圖理解狗狗為何會從車上跳落。目擊民眾說貨車駕駛向他表示狗狗跳落純屬意外 PO文提醒其他民眾載運寵物要多加留意(圖/民眾提供)狗狗遭拖行地點，在雲林褒忠鄉一處產業道路，目擊民眾說，貨車駕駛向他表示，狗狗跳落純屬意外，PO文提醒其他民眾，載運狗狗真的要多加留意。雲林縣動防所將找貨車車主訪談 若是狗狗因此喪命車主得面臨刑責還會面臨最高200萬罰金(圖/民視新聞)雲林縣動防所補充，雖然沒有接獲通報，但將以車追人，約詢貨車車主訪談，若是狗狗因此喪命，車主不只得面臨刑責，還會面臨最高200萬罰金，民眾開車載運寵物，還是得多一分警覺，避免憾事發生。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬 更多民視新聞報導雲林議長涉光電弊案一審判4年10月 黃凱:會上訴不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 103
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 74
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 60
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 53
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 59
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 74
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 37
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 208
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 399
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 10