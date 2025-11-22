捕獸夾散落山區危害動物 新北議員籲跟民團合作搜查
〔記者黃子暘／新北報導〕山區捕獸夾造成動物斷肢狀況屢見不鮮，新北市議員陳世軒表示，設置捕獸夾或山豬吊應屬違法，在電商上直接購買捕獸夾竟無違法，如此將持續陷入動物受傷、動物保護防疫處用大量醫療資源救治的困境，呼籲市府加強查緝，且不可被動等待民眾通報，應跟在地民團合作，由熟悉當地者引路搜查非法設置捕獸夾。
市長侯友宜說，責成農業局加強實體、電商查察，也認為與民間合作是很好的想法。
陳世軒指出，汐止山區近期有民眾拍到流浪狗左腳被夾斷、骨頭外露情況，民眾也說山區可見密集捕獸夾，依照「野生動物保育法」，此應是違法行為，但市府實際開罰量卻少之又少，山區獸鋏呈現「清不完、罰不動」，無法嚇阻違法者囂張行徑，儘管動保處日前提出「源頭管制」措施，張貼告示牌、發文給電商平台與商店查訪，但仍是治標不治本。
陳世軒說，許多被救援貓狗有許多都因誤中捕獸夾而截肢，目前捕獸夾、山豬吊仍散落在各山區，恐讓保育類野生動物與流浪動物持續受害，新北幅員遼闊，不能被動等待通報，理解動保人力有限，建議農業局訂定「山區捕獸夾清除行動計畫」，包括清除頻率、專責人力、合作民間團體名單，結合志工與動保團體力量主動出擊。
農業局長諶錫輝回應，2021年至今年有關捕獸夾、山豬吊、獸籠等案共開罰10件，電商部分現行法規並無限制、開罰規定，動保處僅能採勸導。
市長侯友宜表示，會請農業局加強電商、實體店面的捕獸夾查察、嚴格取締，也認同陳世軒的建議，認為與民間團體合作，就會很快有成效。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
台股慘摔991點！ 三大法人合砍1080億「外資大賣超」
台股今（21）日開低走低，盤中最低下殺1030點，終場跌幅略為收斂，收在26434點，下跌991點，創史上第6大收盤跌點，跌幅3.61%，成交量新台幣5498億元。 三大法人外資及陸資、投信、自中廣新聞網 ・ 20 小時前
民代集結民力催生！ 首屆左岸竹東櫻花馬明年3/1誕生
每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點，在縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松，從4K到全馬共分4組，跑友可沿著櫻花大道奔跑，全程平路，路跑前晩（2月28日）還有選手之夜，活動上線兩天就吸引近500人報名。自由時報 ・ 3 小時前
賓賓哥氣炸！被盧秀燕嗆白目後道歉又再開酸
[NOWnews今日新聞]台中市某國中19日邀請魔術師王元照（可樂）演講，神秘嘉賓網紅「賓賓哥」江建樺卻未經同意就現場直播，遭校長王蒲寧怒制止，引起網路熱議，台中市長盧秀燕也怒嗆賓賓哥明知不可以直播還...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣捲入高市早苗言論風波，中日角力下台北民眾怎麼看？
日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。BBC中文在台北街頭採訪民眾的看法。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
還有34死囚 非常上訴暫無時間表
檢察總長邢泰釗為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34人待處理，由最高檢察署分「非上字」...聯合新聞網 ・ 4 小時前
《狗仔回憶錄》拍到四海幫主、也拍到吳宗憲！那晚圓山飯店的驚魂四小時
前情提要：2004年，《壹週刊》狗仔潛入圓山飯店拍攝四海幫春酒，不慎被小弟發現並帶往包廂問話，原以為將遭毆打，卻意外遇到幹部「平哥」出面緩頰。狗仔在緊張氣氛中爭取到拍攝機會，意外拍下黑幫內場的罕見畫面，成為大獨家。這場驚險經歷，揭露新聞工作背後的灰色地帶：膽識、運氣與一線之隔的危險。鏡報 ・ 5 小時前
台南白河大火！大量廢棄物火勢延燒 4怪手支援搶救
當時共出動白河等分隊，共計5輛消防車與10名警消人員前往處理。然而，由於廢棄物堆放範圍龐大、火勢控制困難，消防隊在20時48分請求增援。消防指揮中心迅速於20時52分通報環保局，並通知自來水公司、台電、瓦斯公司等單位協助處理現場狀況。區長亦到場指揮應變，相關單位同步...CTWANT ・ 6 小時前
游盈隆點名蔡英文選2026台北市長 王世堅表態了！
有關2026台北市長選戰，民進黨人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記；台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委王世堅昨（21日）受訪指出，就他理解的是，游可能認為說要有如蔡英文這樣「核子彈級爆發」的領袖參選，這樣選情才會激烈；但他也透露，蔡希望能有一個安穩的退休時光。中時新聞網 ・ 4 小時前
白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。中央社 ・ 3 小時前
檸檬一斤78元 屏東里港警分局出動無人機「護檸」
檸檬是屏東縣重要農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉又有「檸檬的故鄉」之稱，入冬以來檸檬價格不斷上漲，由一台斤2、30元來到近期最高78元，為防制檸檬、農機具遭竊，屏縣里港警分局啟動為期1個月的「護檸專案」。里港警分局表示，檸檬是農民重要收入來源，因此展開為期1個月的「護檸專自由時報 ・ 3 小時前
屏東四重溪溫泉季盛大登場 連續101天點亮全台最長冬季慶典
【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】冬日落山風迎來最熱情的暖流，2025-2026屏東四重溪溫泉季21日晚間熱互傳媒 ・ 3 小時前
台灣好行樂遊竹縣套票限量開賣 最低99元暢遊獅山線熱門景點
「台灣好行樂遊竹縣套票」全新4款登場！新竹縣政府表示，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容；套票即日起於ibon售票系統限量開賣，12月7日還將在「Wah!幾散竹東」舉辦「皮皮獅瘋套票」主題活動，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。自由時報 ・ 3 小時前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 4 小時前
炒幣血洗！「麻吉大哥」爆倉71次「封王」 幣圈專家曝下場
藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。中時財經即時 ・ 2 小時前
各地早晚涼 低溫下探攝氏15度
（中央社台北22日電）中央氣象署說，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約攝氏15到19度，局部地區清晨溫度再低一些，隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東約26到28度。中央社 ・ 4 小時前
豬隻禁運解禁後供過於求 毛豬價格跌破成本豬農憂賠本
根據畜產行情資訊網統計，7日凌晨零時起拍賣、屠宰禁令解除後，豬價一度達每公斤111.92元；但隨著部分庫存已滿足、需求趨緩，價格已跌至約90元左右，本周更進一步下探每公斤87元，而冷凍工廠近日從拍賣市場每天都買走5000多頭豬，也是價格能夠維持一定水準的重要原因之一。農...CTWANT ・ 5 小時前
影/新北三重機車、遊覽車行車糾紛 騎士遭揮拳暴揍
新北市今（21）日發生一起行車糾紛，一名機車騎士行經三重某路段，不滿遊覽車未打方向燈上前理論，卻遭對方駕駛當街徒手毆打成傷，警方獲報到場將2人帶回依法偵辦。中天新聞網 ・ 14 小時前
新竹耶誕小鎮公益市集暖心宣傳 12/13邀各界傳遞愛心
12月溫馨耶誕節即將到來，新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，12月13日共同發起「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，特別邀集了30個攤位，安排耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及耶誕摸彩等多元活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。自由時報 ・ 3 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 3 小時前
擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑...華視 ・ 3 小時前