捕獸鋏奪腳也奪命 張錦豪盼全民通報杜絕非法陷阱
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
多年來關注動物保護議題的新北市議員張錦豪，近日回到雲林老家探望他多年前在汐止被捕獸鋏夾傷、截肢後認養的流浪狗「豆皮」。這隻倖存的浪犬在家人細心照顧下已恢復健康開朗，但牠當年遭夾重傷的畫面仍讓張錦豪難以忘懷。他再次呼籲市民與獵人杜絕使用捕獸鋏、山豬吊等非法陷阱，強調依法最重可處2年徒刑及200萬元罰金，絕不容再有動物因此斷肢受苦。
張錦豪表示，當年豆皮在汐止山區被捕獸鋏夾斷前腳時，全身血肉模糊，經志工救援與獸醫急救後才撿回一命，如今牠雖僅剩3條腿，卻依然活力十足、性情親人。他說：「每次回家牠都會認出我，馬上跑來撒嬌。」這次返鄉特地為豆皮帶了許多零食與玩具，希望牠能繼續快樂生活。
身為市議會農業委員會召集人的張錦豪，長期推動動物保護與流浪犬貓管理議題。他指出，近年捕獸鋏問題仍未根除，除多次在議會質詢動保處應強化稽查與源頭管理，也多次帶隊上山清除陷阱。他強調：「不要讓任何動物再用斷肢換取我們的疏忽。」
依《野生動物保育法》，使用捕獸鋏或山豬吊獵捕一般野生動物，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；若獵捕保育類動物，更可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科20萬至100萬元罰金。另依《動物保護法》規定，凡使用獸鋏及山豬吊者，處1萬5000至7萬5000元罰鍰；若造成動物死亡或嚴重殘缺，最高可判2年以下徒刑，並科200萬元以下罰金。
張錦豪呼籲，若民眾在山區發現疑似捕獸鋏或山豬吊設置痕跡，應立即通報林務局林管處、轄區派出所或1999市民專線，協助查緝。他強調，動保意識不該只停留在口號，「每一次舉報、每一個清除行動，都是守護生命的具體行動。」
照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
英國警方調查逾7年 破獲史上最大洗錢案 (圖)
倫敦都會區警察局調查逾7年，破獲史上最大洗錢案。來自中國的首腦錢志敏11日遭法院判處11年8個月徒刑。中央社 ・ 15 小時前
男子服役行竊 新竹地方法院判處拘役20天
（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）柯姓男子服役期間，於新竹縣湖口營區訓練時行竊，偷走室友皮夾內錢財，共得手新台幣3000元遭查獲，新竹地方法院依現役軍人在營區竊盜罪判處拘役20天，可上訴。中央社 ・ 16 小時前
網傳捐巨資換IPAC演講 涉案陳男返台被刑事局詢問
（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）網傳不實訊息，稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。涉嫌發文的陳男今天返台強調是轉發，認為「這是一個反串文，有犯什麼法」，刑事局已請陳男協助釐清。中央社 ・ 15 小時前
相遇晚秋（組詩）／袁帥
袁帥 1.回 旋 有的人像秒針 急急慌慌，跑馬觀花，歷經生命的一周 有的人，像分針 以60倍的時間去走生命的單台灣好報 ・ 15 小時前
銅鑼杭菊將迎最佳賞花期 (圖)
苗栗縣銅鑼鄉為國內杭菊最大產地，銅鑼鄉農會12日表示，目前杭菊花開約4成，預計11月中旬起為期3週，將迎來最佳賞花時機。中央社 ・ 15 小時前
解決民車久停停車格 北市修法縮短貼單移車日期
（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市停管處為解決公有停車場與路邊停車格的久停民車，提案修法縮短日期送議會初審通過，車輛停10天就貼單，貼單5天後車輛可移至拖吊場。修正後條例將送大會討論。中央社 ・ 15 小時前
影/澎湖馬公基督教長老教會驚傳爆炸聲 高壓電線短路起火
12日下午，澎湖馬公基督教長老教會突然傳出爆炸聲響，並冒出火光及濃煙，讓附近居民都嚇一大跳。澎湖縣政府消防局獲報後立即派遣人車趕抵現場，經調查確認為4樓外面的高壓電線短路所致，通知台電派員斷電後，未釀成任何傷亡。中天新聞網 ・ 15 小時前
詐騙包裹寄超商！店員機警拖延車手等警到場 分局長親赴頒獎金
【記者江孟謙／新北報導】三重警方日前獲報，轄內某7-11超商疑似收到詐騙包裹，店員機智拖延車手結帳速度，等待警方到場，立即拆穿車手身分並查獲詐騙包裹。隔日三重分局長黃國政親自前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
颱風攪局幸未釀災 苗栗銅鑼杭菊迎賞花期
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊最大產地，7月已受連續降雨農損近4成，又遇鳳凰颱風攪局。農會今天表示，目前杭菊花開約4成，所幸這次風雨不大未見明顯災情，即將進入最佳賞花期。中央社 ・ 15 小時前
網傳「花2800億換副總統演講」是假消息！2網友造謠轉傳機場遭逮
副總統蕭美琴日前受邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表演說，卻遭人惡意捏造「台灣砸80億歐元（約2800億台幣）換取發言機會」的不實訊息。刑事局循線追查，鎖定製作與散布假消息的盧姓與陳姓網友，今（12）日警方在桃園機場逮捕剛返國的陳男，盧男則已於昨（11）日到案說明，全案依《社會秩序維護法》移送台北地院簡易庭裁處。鏡報 ・ 15 小時前
澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位
即時中心／高睿鴻報導「鳳凰」颱風路徑詭異，已在台灣周圍徘迴多時，顯著影響我國多地天氣；為考量飛行安全，今（12）日所有澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。不過，澎湖航空站稍早表示，隨著颱風逐漸遠離，明（13）天航空公司預劃航機正常飛航；並根據航空站提供之運量數據，合計有38航班、共提供2660座位數，以疏運旅客。民視 ・ 15 小時前
謝侑芯命案》調查報告已完成！起訴黃明志「最快周四會有結果」
馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭到警方延扣調查。繼昨日媒體傳出，周四就會有結果後，今（12日）大馬警方也證實，調查報告已經完成，目前已交由檢方，等待下一步指示。中時新聞網 ・ 15 小時前
恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園平鎮週一（10號）發生一起情殺案！49歲的李姓男子不滿女友提分手，兩人談判破局，李姓男子一氣下勒斃女友！現在被查出，這名李姓男子17年前，也因感情問題殺死女友！沒想到假釋出獄後，再度犯案！現在，檢方向法院聲請羈押獲准。員警開道指引救護車，救護車十萬火急，駛近這條偏僻小路，因為獲報一起殺人案件！目擊民眾：「那個女的被她的男朋友，用那個繩子把她拖進去，那邊給她勒死，很多警察還有救護車兩三台。」恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）救護人員到場發現女子遭勒斃身亡，送醫宣告不治！驚悚殺人案發生在桃園平鎮區，嫌犯是49歲的李姓男子，10號早上六點半左右，他與51歲周姓女友相約談判，李姓男子不滿女友堅持分手，一氣下勒斃對方！他犯案後沒離開現場，持刀傷害自己後暈倒，直到下午一點半左右醒來，發現女友已沒了氣息才主動報案。事實上，李姓男子2008年，才因感情問題殺害女友入獄。目擊民眾（2008）：「我覺得是感情問題，因為這個男的比較年輕，（你看到的狀況是怎麼樣），我就看到她脖子有傷痕，好像被（勒死了）對。」恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）當年，李姓男子因工作關係認識了已婚的歐姓女子，李姓男子不滿對方提分手，以拿回存摺為由約見面，在女友住處的地下停車場將女友勒斃！誇張的是，李姓男子犯案後還主動打電話給女友的女兒，說自己殺了她的母親！犯案後被判刑18年半，2019年假釋出獄，沒想到出獄後又犯案，犯案手法如出一轍。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德：「李姓被告經檢察官訊問後，認涉犯殺人罪嫌，向法院聲請羈押獲准。」17年前因談了場姐弟戀失手殺害女友，17年後的今天再度為了同樣的原因，為情殺人，這下又被送進牢裡。原文出處：恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友 更多民視新聞報導北市酒毒駕累犯名單公開！裁決所怒祭出「這2招」闖富商家洗劫600萬還想殺人滅口 囂張惡匪「仍有一人在逃」遭通緝最新／小草誣「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 造謠者入境被逮影像曝光民視影音 ・ 15 小時前
翁曉玲"清大教職被拔"! 綠委:學生應該鬆口氣
政治中心／綜合報導國民黨立委翁曉玲上任後，持續在清大任教，不過近來被發現她在科法所的教職被換下，外界猜測是不是有內情，她說是"重心轉移到國會"、在科法所也是副聘，經考量與系所整併後，決定先不開課、但在通識中心的職務不變。綠委則說"科法所學生應該鬆口氣，可以認真上課了。"民視 ・ 15 小時前
母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
台北市一名79歲劉姓老婦人照顧癱瘓兒子長達50年，卻因確診新冠肺炎無力照顧，心力交瘁下將兒子悶死，台北地院一審判處劉婦2年6月，但合議庭審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊認為老婦情堪憫恕，建請總統賴清德依赦免法規進行特赦。鏡報 ・ 15 小時前
鴻海：與OpenAI合作 明年資料中心模組化拚出貨
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，會與OpenAI等人工智慧（AI）大廠合作，鴻海正與夥伴討論AI資料中心模組化架構與系統整合，預期2026年效益浮現、有機會出貨；明年在繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）產品組合比例約8比2。中央社 ・ 15 小時前
宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生
根據中央氣象署預報，鳳凰颱風於接近台灣過程中強度繼續減弱，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。但因為颱風挾帶東北季風產生的共伴效應，不只在宜蘭蘇澳帶來嚴重淹水災情，今日下午宜蘭傳藝大橋也出現大淹水的情形。中天新聞網 ・ 15 小時前
傳鴻華整合納智捷 劉揚偉：為擴大銷售談合作方式
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。中央社 ・ 16 小時前
火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊
政治中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯收到投訴，指控僑務委員長徐佳青因公出國後，常請假留在當地不回台灣，藉公帑出國、抓時間陪家人。徐佳青說自己避免鄰近地點反覆來回、幫政府省差旅費，更說自己已經累積228天未休補假，只用了80天，對於有心人士刻意抹黑，她拒絕接受。民視 ・ 14 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前