捕獸鋏奪腳也奪命 張錦豪盼全民通報杜絕非法陷阱

248251112a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

多年來關注動物保護議題的新北市議員張錦豪，近日回到雲林老家探望他多年前在汐止被捕獸鋏夾傷、截肢後認養的流浪狗「豆皮」。這隻倖存的浪犬在家人細心照顧下已恢復健康開朗，但牠當年遭夾重傷的畫面仍讓張錦豪難以忘懷。他再次呼籲市民與獵人杜絕使用捕獸鋏、山豬吊等非法陷阱，強調依法最重可處2年徒刑及200萬元罰金，絕不容再有動物因此斷肢受苦。

張錦豪表示，當年豆皮在汐止山區被捕獸鋏夾斷前腳時，全身血肉模糊，經志工救援與獸醫急救後才撿回一命，如今牠雖僅剩3條腿，卻依然活力十足、性情親人。他說：「每次回家牠都會認出我，馬上跑來撒嬌。」這次返鄉特地為豆皮帶了許多零食與玩具，希望牠能繼續快樂生活。

廣告 廣告

身為市議會農業委員會召集人的張錦豪，長期推動動物保護與流浪犬貓管理議題。他指出，近年捕獸鋏問題仍未根除，除多次在議會質詢動保處應強化稽查與源頭管理，也多次帶隊上山清除陷阱。他強調：「不要讓任何動物再用斷肢換取我們的疏忽。」

依《野生動物保育法》，使用捕獸鋏或山豬吊獵捕一般野生動物，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；若獵捕保育類動物，更可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科20萬至100萬元罰金。另依《動物保護法》規定，凡使用獸鋏及山豬吊者，處1萬5000至7萬5000元罰鍰；若造成動物死亡或嚴重殘缺，最高可判2年以下徒刑，並科200萬元以下罰金。

張錦豪呼籲，若民眾在山區發現疑似捕獸鋏或山豬吊設置痕跡，應立即通報林務局林管處、轄區派出所或1999市民專線，協助查緝。他強調，動保意識不該只停留在口號，「每一次舉報、每一個清除行動，都是守護生命的具體行動。」

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

廣告 廣告

劉哲彰10年7度質詢文小11用地 侯友宜允諾重評估設校需求

河道變遷雙北分界錯亂 黃心華提2建議促跨域治理解

【文章轉載請註明出處】