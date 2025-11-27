捕綠鬣蜥 農業局年獲近2.5萬隻

綠鬣蜥繁殖快速，議員林冠維的車子下，就曾躲著大隻的綠鬣蜥。（林冠維提供）

記者林雪娟∕台南報導

外來種綠鬣蜥族群數急速擴散，去年農業局抓到一萬多隻，今年至今則已抓到近兩萬五千隻，成長幅度驚人，因預算有限，農業部再追加三百多萬元，協助市府獵捕「綠色危機」！

農業部林業及自然保育署嘉義分署同意追加台南市「一一四年度台南市綠鬣蜥防治宣導計畫」三三七萬元，二十七日於議會進行墊付款審議，獲議員同意，由中央補助三百萬元，市府配合三十七萬元，議員也認為，單靠部分人力抓補有限，建議應開設農漁牧專班，針對水域、排水溝、綠帶等地巡邏，成為全民普及活動。

農業局去年抓捕綠鬣蜥只有一萬多隻，原訂今年的目標是兩萬五千隻，現在才十一月底，就已經抓到兩萬四千兩百二十七隻，近乎達標。平均一天約捕獲七十多隻，捕捉效率較去年大幅提升。

綠鬣蜥抓捕，愈來愈靠近人居區，日前還抓到一隻常約兩公尺的「怪獸級」綠鬣蜥，不過農業局表示，經過積極抓捕，目前長達一公尺以上的綠鬣蜥已經少見，不過巨大的綠鬣蜥現蹤，還是會嚇到人。

農業局表示，綠鬣蜥幾乎沒有天敵，繁殖力又強，擴散快速，雖無法清零，但目前已抑制其擴散，綠鬣蜥為草食性，有些大體型恐嚇到人，其實溫馴，不會攻擊人，不過若有小孩看見，還是會指著叫「恐龍」！