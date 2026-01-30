捕蛇人遭巨蟒拖行！全家出手制伏91公斤怪物「影片曝光」

國際中心／綜合報導

一名專業捕蛇獵人日前在美國佛羅里達州執行任務時，遭一條重達91公斤的緬甸蟒纏繞腹部，並被拖行整整15公尺，在妻子與兩名兒女出手相救後，該捕蛇人才順利脫困。整個過程宛如電影般驚險，相關影片曝光後，也引發大量觀看。





根據《紐約郵報》報導，傑克森（Carl Jackson）是一名專業捕蛇人，13日他受託執行清除入侵物種的任務時，意外發現這條長達16呎10吋（約5.1公尺）的巨大緬甸蟒。沒想到該蟒突然纏住他的腳部並拖行，其妻子與已成年的兒子、16歲的女兒合力將他拉開後，成功將該蛇獵殺。

美國捕蛇人遭超巨緬甸蟒「拖行15米」！全家出手制伏91公斤怪物「影片曝光」

該捕蛇人與緬甸蟒纏鬥。（圖／翻攝臉書）

傑克森脫險後表示，讓他最有成就感的，除了成功制伏巨蟒外，還發現並銷毀了牠所產下的約200顆蛇蛋。他強調：「這代表200隻潛在掠食者被消滅，能有效減少未來對鹿群與原生動物的威脅。」





