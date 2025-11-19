捕蝦皮技藝逐漸失傳 馬港社協以挑戰關卡重現

（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）捕蝦皮曾為馬祖漁業重要經濟命脈，但因時代演變導致技藝逐漸失傳。馬港社區發展協會將捕蝦皮時的「拍楸佈網」記憶，轉換成可組隊挑戰的情境式關卡，讓民眾更了解馬祖當年漁業的榮景。

馬港社區發展協會新聞資料指出，為讓民眾了解昔日為馬祖創造榮景的捕蝦皮漁業，從20至23日舉辦「海島流夏海洋運動會」活動，以漁業歷史講座、闖關活動、海上探索與淨灘等各種面向，了解馬祖蝦皮作業的歷史與知識技能。

馬港社協說明，20日晚間的漁業歷史講座，由馬祖知名作家劉宏文主講，帶民眾走進並回憶馬祖捕蝦皮的年代，分享長者的記憶。22日的SUP海上看馬祖體驗，則繞行戰地碉堡、地質公園與潮間帶，觀察海蝕地形與多樣生態，並了解基本的漁撈知識。

23日的「海洋運動會」把昔日的捕蝦皮流程，化成馬港海灘上的情境式關卡。民眾4至6人組隊，從遊戲過程中，了解漁民們是如何透過工具與智慧，完成一次次的「拍楸佈網」。

馬港社協強調，甫結束的第3屆馬祖國際藝術島的主題「拍揪」，讓蝦皮漁法再度成為焦點。希望透過活動，讓民眾感受到當年漁業榮景外，更傳承馬祖漁民與海共生的精神。（編輯：林恕暉）1141119