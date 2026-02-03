《捕風捉影》推IMAX版 大銀幕看文俊輝此沙身手最過癮

韓團SEVENTEEN成員文俊輝，片中飾演戰術策劃胡楓，負責犯罪集團負責整體行動佈局，更在洗衣坊武打戲重現成龍經典動作片的喜劇元素。（鴻聯國際提供）

正在日本上映中的動作片《捕風追影》，現在正式宣佈，3月27日於台灣上映時，除了中文與粵語雙版本以外，還增加IMAX版，讓觀眾體驗在大銀幕上體驗SEVENTEEN成員文俊輝、此沙的身手，刺激更過癮。

《捕風追影》火力全開的動作場面與步步進逼的腦力攻防，透過IMAX頂天立地的大銀幕震撼呈現各種場面，無論是都市街頭的極限追逃、澳門塔頂的高空對決，或是暗巷中的近身搏鬥，皆為IMAX大銀幕量身打造。透過高畫質、高亮度的畫面與震撼音效，動作戲的速度、力道與細節層次都將被完整放大，帶來極具臨場感的視聽體驗。

梁家輝（右）與此沙（左）的銀幕父子搭檔，深入討論角色的悲劇性宿命。（鴻聯國際提供）

熱門韓團SEVENTEEN成員文俊輝，在片中扮演犯罪集團負責整體行動佈局的戰術策劃胡楓，表面沉穩溫和，實則心思縝密、行動果斷。不僅具備縝密的戰略頭腦，也擁有不俗的近身格鬥與偽裝能力，在洗衣坊一戰中重現成龍經典動作喜劇元素，成為全片與成龍、梁家輝兩位演員分庭抗禮的要素。

另外一位相當搶戲的演員，莫過於曾在去年《封神第二部》大放異彩的此沙，勇於顛覆過往書生形象，留起粗獷鬍一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。角色透過父與子的錯位關係層層展開，無論是「狼」無法逃脫的悲劇性宿命，或是這群孩子註定要「誤解愛」的命運，都為電影注入超越類型片框架的情感厚度與思辨空間。

