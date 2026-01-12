捧中名嘴大翻車1／「11傻」集體翻車 國安揭中共操弄台灣政論節目傳播鏈

美軍奇襲活逮總統馬杜羅夫婦，在台灣意外引爆親中名嘴「集體翻車」的11傻現象。（翻攝自X@sentdefender）

美軍奇襲出兵委內瑞拉活逮總統馬杜羅夫婦，在台灣意外引爆親中名嘴「集體翻車」的11傻現象。針對特定媒體集團、名嘴、節目與社群通路，在同一時間採同敘事卻「集體翻車」。齊聲譴責美國「霸凌小國」、「法外處決」，這波異常同步並非偶然。國安單位近期完成一份最新訊息操弄分析報告指出，中國早在去年10月起，便已將「美委衝突」設定為對台認知作戰主題之一，透過高度組織化的傳播鏈條，系統性將有利北京的敘事輸入台灣輿論場。

國安人士透露，該報告透過公開來源情報（OSINT）與友方管道交叉比對後發現，中國網路輿論場中製造的爭議性訊息，最短僅需5.5小時，就能完成所謂的「敘事洗白」（Narrative Laundry），搖身一變成為台灣當天政論節目的討論主軸，嚴重干擾國人對國際情勢的判斷。 報告指出，這條「紅色訊息傳播鏈」在軍事與國安議題上尤其明確。源頭通常由中國官方媒體先行定調，再透過微博公眾號如《玉淵潭天》、《中國軍網》，以及臉書粉專《看台海》、《海峽兩岸》進行擴散，接著由具新華社背景的《牛彈琴》、或《紅星新聞》等平台進行情緒化加工與錯假敘事彙整，最終流入台灣，由特定名嘴與政論節目進行「在地化」轉述。 國安單位直言，這些內容並非經過完整新聞編採與查證流程，而是「以新聞為包裝的敘事操作」，目標在於提高滲透率與可信度。 以日前美軍擊沉委內瑞拉涉毒船隻事件為例，中國網媒《牛彈琴》率先將美方行動貼上「濫殺無辜」、「法外處決」標籤。相關敘事不到6小時，便出現在台灣政論節目《寰宇全視界》中，名嘴介文汲、楊永明等人，幾乎完整複製中方論述脈絡，指控美國違反戰爭罪、恃強凌弱，隨後多家特定電視台與社群節目接力擴散。 另一案例則是美軍查扣「貝拉一號」油輪事件，中國媒體操作所謂「75次求救訊號」，將美軍行動形塑為「海盜行徑」。台灣政論節目《全球大視野》迅速跟進，名嘴蔡正元、帥化民更進一步延伸出「美軍特種部隊能力不足」等論述，與北京官方敘事高度吻合。 國安人士更點出，真正值得警惕的是，這類委內瑞拉相關操作，其實早在台灣社會關注前近3個月就已啟動，「一個收視率掛帥的媒體市場，卻集體押注冷門議題，還用同一套北京語言說故事，本身就極不尋常。」 該名官員指出，這完全符合歐盟對外事務部（EEAS）所定義的「敘事洗白」模式：外部勢力將具政治目的的宣傳，透過第三方與在地意見領袖轉手包裝，偽裝成台灣本土觀點，再以煽動性語言降低觀眾警戒。 國安單位分析，這類操作的核心目的，是藉由仇美、反民主的標籤化敘事，利用台灣名嘴的「背書效果」，讓源自中國的宣傳在台灣輿論場落地，之後北京再回收台灣政論節目與新聞內容，二次製作成中國內部新聞與社群素材，形成對內、對外的雙向認知操作。 國安人士直言，中國仗著「沒有上限的統戰資源」，已成功繞過傳統新聞查證機制，對台灣與其他民主社會構成實質挑戰。若國人長期沉浸在這類內容可疑、來源不明的政論與新聞中，輕則加深社會對立，重則恐對國家安全與民主價值造成不可逆的誤判。

