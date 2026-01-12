捧中名嘴大翻車2／吹捧中國雷達遭美實戰打臉 揭紅色認知訊息鍊滲透台灣手段

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子被美軍逮捕。（翻攝自X@sentdefender）

在「11傻」名嘴翻車風波延燒之際，國安單位進一步揭露長期運作的另一條紅色認知訊息鍊。一份針對中國利用美國與委內瑞拉衝突進行資訊操弄的最新研析報告指出，台灣部分特定媒體在幾乎不設防的情況下，透過政論節目與軍事名嘴，協力放大中國刻意營造的「美軍衰弱、解放軍強大」軍事敘事，相關內容再被中國媒體2次加工回流，反向混淆中國內部輿論，形成完整的認知作戰閉環。

國安人士直言，這些並非單純的軍事評論失準，而是「包裝成專業分析的敘事操作」。報告並首度引用美軍2026年1月執行「絕對決心行動」的實戰數據，逐一戳破流竄於台灣媒體圈的多項「中國軍事神話」，也讓北京對台的紅色認知訊息鍊輪廓更加清晰。 報告以近期被大量傳播的「中國JY-27A雷達成功鎖定美軍F-35」說法為例指出，該敘事源頭來自表面包裝為「民間評論」、實質卻與中國官方高度協力的網媒平台，如《中華網》等，宣稱該型雷達可同時鎖定5架匿蹤戰機、探測距離達390公里。 國安單位調查發現，這套說法自去年10月起，即透過特定媒體通路轉入台灣輿論場。期間，台灣名嘴呂禮詩多次在《全球軍武頻道》與中天新聞節目中大幅渲染相關論述，節目標題甚至出現「美軍隱形戰機近似裸奔」、「5架F-35全被鎖定」等誇張說法。國安官員指出，過去三個月來，類似操作在特定媒體管道中幾乎未曾間斷。 然而，這些敘事很快就被實戰結果徹底打臉。報告引述美軍今年1月初執行的「絕對決心行動」（Operation Inherent Resolve）指出，所謂「匿蹤破功」完全不存在。行動中，F-35戰機從未遭鎖定，反而是在EA-18G「咆哮者」電戰機掩護下，美軍首波打擊即成功癱瘓委內瑞拉境內多套中製雷達系統，包含JY-27A在內，顯示中俄混合防空網在美軍電子干擾下形同虛設。 針對另一項被大量搬運的「美軍特種部隊能力不足、無法登船執法」說法，報告同樣以實際行動反駁。美軍在北大西洋海域迅速扣押並接管試圖偽裝成「水手號」（Marinero）、且懸掛俄羅斯旗幟的「貝拉一號」油輪，行動過程展現高度組織與執法能力，與台灣部分節目所渲染的「特戰短板」論述完全相反。 國安單位分析，這些由中國製造、經台灣特定媒體協力、再由名嘴放大的軍事神話，與真實戰場表現嚴重脫節。其真正目的，並非傳遞軍事知識，而是刻意塑造美軍「技術劣勢」與「執法無力」形象，在台灣內部催化失敗主義與對民主盟友的不信任。 國安人士強調，當這類內容以新聞或專業分析之名大量出現在政論節目中，已成功繞過傳統新聞查證機制。官員呼籲，民眾在接收軍事與國際安全資訊時，應交叉比對多方權威來源，避免在不知不覺中，成為紅色認知作戰的一環。

