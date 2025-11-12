捧沈伯洋出戰！郭正亮曝1內幕：曹興誠很壞
[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠今（12）日語出驚人，建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選2026台北市長，並強調沈的能力足以「輾壓蔣萬安」。此言一出，引發藍營強烈譏諷，前立委郭正亮更直批，這根本是讓沈伯洋去當炮灰，還酸曹興誠「實在是很壞」，因為此舉恐重演2002年民進黨慘敗的歷史。
曹興誠認為，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安，「只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。
曹興誠指出，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」他強調，倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028 年民進黨的選情，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴。
郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，沈伯洋若真被徵召參選台北市長，只怕最後成為選舉犧牲品，他認為，要是曹興誠真的想提拔沈，就應該讓他去做穩贏的職位，怎麼反而叫他去台北市當砲灰，那很累欸，他更狠酸：「曹興誠實在是很壞！」
郭正亮舉例，2002年民進黨曾臨時徵召時任行政院秘書長的李應元，挑戰時任市長的馬英九，最終以35.89%的得票率敗選，與馬英九的64.11%差距懸殊；他直言，沈伯洋若出戰，結果恐怕與當年相似。同場來賓民眾黨立委張啓楷則語帶嘲諷地附和，若沈真的參選，可能成為「壓垮民進黨小雞的母雞」。
