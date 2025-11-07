捧百萬還債被嗆！台北街頭「白晝大亂鬥」亂刀揮砍2人濺血 警逮7人送辦

記者林昱孜／台北報導

台北中山區爆發街頭鬥毆揮刀砍殺，2人濺血送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區爆發街頭鬥毆，兩派人馬7日下午3時許，因為百萬元債務約在咖啡廳協商，豈料，其中一方到場就不斷嗆聲，口角演變成肢體衝突，甚至揮刀互砍，其中有2人遭砍受傷，警方獲報後立即到場，但雙方已經鳥獸散，後續陸續通知7人到案說明，訊後將依法送辦。

警方趕到現場全數鳥獸散，剩2名遭砍傷的男子遭逮。（圖／翻攝畫面）

林森北路、農安街口7日下午，突然現場一陣混亂，雙方人馬肢體衝突後，竟然有然拿刀砍殺，丁男、張男刀傷濺血送醫；怎麼會起衝突？除了丁男、張男外，警方後續陸續逮捕5人到案說明。

警方查扣作案刀械。（圖／翻攝畫面）

據了解，40歲莊男抱著百萬元現金，在丁男陪同下前往咖啡廳，準備還錢給多組債主，其中一組吳姓債主不願好好談，一到場就大小聲，雙方直接在咖啡廳外爆發肢體衝突，一陣混亂中，有人拿刀砍殺，見警到場後，立即鳥獸散。警方目前一共逮捕7人到案，後續也將陸續約談在場涉案人士，警詢後將依妨害秩序罪，將7人移送法辦。

