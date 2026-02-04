捧紅林志穎、金城武！77歲吳敦逝世 朱延平不忍憶最後一面

記者林汝珊／台北報導

吳敦病逝。（圖／翻攝自臉書）

曾打造林志穎、金城武等一線巨星的重量級製作人吳敦，今（3）日傳出辭世，享壽77歲。吳敦早年身處江湖，後來轉戰影視產業，成為長宏影視的重要推手，橫跨黑白兩道的人生背景，也讓他成為90年代影壇最具影響力的人物之一。與他情誼深厚、合作多年的導演朱延平稍早也證實這項噩耗。

朱延平回憶，兩人攜手合作多年，從《新烏龍院》、《逃學》系列，到《功夫灌籃》等作品，吳敦投資、製作的賣座電影不計其數，對華語影壇影響深遠。他也透露，吳敦近年來健康狀況不佳，長時間靜養，但家人始終陪伴在側，子女十分孝順。

談及最後一次見面，朱延平表示，是在幾個月前吳敦回憶錄的出版記者會上，「那天他難得露面，氣色與心情看起來都不錯。」得知吳敦是在睡夢中安詳離世，他感慨表示，或許對長期受病痛折磨的吳敦而言，也算是一種解脫，並為其家屬送上祝福。

