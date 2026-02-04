捧紅金城武、林志穎！ 影視大亨吳敦辭世

影劇大亨吳敦2／3日逝世，享壽77歲。（圖／東森新聞）



影劇大亨吳敦2／3日逝世，享壽77歲，回顧他傳奇的一生，橫跨黑白兩道，早年是竹聯幫重要人物，綽號鬼見愁，曾因涉入1984年江南案，赴美執行暗殺華裔作家劉宜良的任務，震驚國際，出獄後，他轉往電影業發展，之後創辦長宏影視公司，捧紅多位明星，也是女星賈靜雯、釋小龍的乾爹。

影視大亨吳敦：「像是林志穎啊，徐若瑄啊釋小龍，都是我們去發掘的。」

影劇大亨吳敦視人眼光精準，捧紅過許多明星，如今傳出吳敦已在3日辭世，享壽77歲，震驚影視界。

影視大亨吳敦：「我是（錢）全數投入，去博後面的成績，這才是我一貫的理念。」

吳敦創辦的長宏影視公司，製作過多部膾炙人口的作品，包括《旋風小子》、《報告班長》等，據傳他與許多女明星關係密切，更是賈靜雯的乾爹，捧紅釋小龍等人重要貴人。

而吳敦早年其實是竹聯幫的總護法，地位極高，因個性剽悍、行事果斷，江湖中綽號鬼見愁，在1984年更因涉及江南案，與竹聯幫總堂主陳啟禮，跨國謀殺華人作家劉宜良，震驚國際。案發後吳敦回台被捕，入獄六年獲釋後，淡出幫派圈，轉而投入影視產業，憑藉人脈與資源，建立起相當影響力，在鏡頭前，卻毫不掩飾兄弟情，為陳啟禮流下男兒淚。

影視大亨吳敦：「為你犧牲為你關，最後回來給他莫須有的罪名，栽四條罪把他逼出國，異死他鄉，這種情景誰以後要替你做事。」

憶及從14歲開始便追隨陳啟禮，陳啟禮甚至為他扛下西門町殺人案，一起蹲過苦牢，革命情感不是一般人能體會，只是腥風血雨過後，一個回歸平淡，從事電影事業，一個卻背著四條罪，臨終前，仍無法回到自己生長的土地。

影視大亨吳敦：「不值得我們為這個社會，做這麼多真的不值得。」

江南案也促使台灣民主化進程加速，吳敦可以說是，跨足黑白兩道、黑幫、影視、政治圈，極具爭議性的代表人物，一代傳奇畫下句點。



