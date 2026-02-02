捧紅S.H.E幕後推手！Ella聞袁惟仁病逝崩潰 盼能送最後一程

【緯來新聞網】袁惟仁（小胖老師）臥病8年，今（2日）傳病逝消息、享年57歲。在演藝圈創作無數，其中他曾擔任華研國際製作部經理，紅透半邊天的「S.H.E」就是在那時期茁壯，與袁惟仁感情深厚，甚至有一首歌以他為名〈聽袁惟仁彈吉他〉，如今聽到恩師過世，陳嘉樺（Ella）淚流不止，透露袁惟仁因養病關係，就再也沒有聯繫、見面的機會，但一直為他打氣，充滿不捨：「再也無法見面了！」

Ella（左圖）希望能送袁惟仁（右圖）一程。（圖／翻攝Ella臉書、《超級星光大道》YT）

Ella情緒難以平復，淚崩直呼：「再也無法見面了！」她哽咽提及小胖老師在心目中一直都有很重要的位置，「當年還有購買他的專輯、很謝謝他一直以來的照顧。在這次《艾拉主意》巡演的轉場影片，更有一段當年她在歌唱比賽時老師擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨、也非常想念」。



自從袁惟仁生病後，在後期因為養病，Ella坦言沒有聯繫、見面的機會，但一直為他打氣著。她衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。如果家屬願意舉辦追思會，我希望可以去送最後一程，好好跟他告別。」

