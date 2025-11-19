捧骨灰遇劫…獼猴搶祭品畫面曝！元亨寺「壓克力罩護食」：怕祖先沒得吃

記者簡榮良／高雄報導

怕祖先沒得吃！高雄元亨寺鄰近柴山，深受猴害，近期有殯葬業者陪同家屬晉塔時，一個鞠躬瞬間，獼猴躡手躡腳爬上供桌，迅速叼走祭品，3牲4果，少1果，師父看傻了眼。然而，寺方也無可奈何，苦惱驅趕無效，於是想出新招，用壓克力板打造一個透明罩子，鎖在供桌上阻隔祭品，讓獼猴們看得到吃不到；未料，牠們並未因此知難而退，轉戰神主牌區大快朵頤。

一個鞠躬瞬間，獼猴躡手躡腳爬上供桌，迅速叼走祭品，3牲4果，少1果，師父看傻了眼。（圖／「陽光禮儀￼•生前契約」提供）

家屬強忍悲傷將逝去親人晉塔，就在誠心一鞠躬瞬間，一隻獼猴貼著牆邊躡手躡腳爬到前方，輕輕蹬上供桌，咬走祭品，迅雷不及掩耳的身手，連攔都來不及，家屬頻頻發出聲音想制止無效，殯葬業者趕緊提醒：「不要激怒，就讓牠拿走，不然會攻擊人」。影片放慢速度再看一次，猴子先挑了香瓜，後來屬意木瓜，神主牌就豎立在一旁聽經，差點就被波及，令人捏一把冷汗。

一隻獼猴貼著牆邊躡手躡腳爬到前方，輕輕蹬上供桌，咬走祭品。（圖／「陽光禮儀￼•生前契約」提供）

三尊佛像面前的大供桌被四四方方的透明罩子蓋住，前來晉塔的家屬都會多看兩眼，第一眼常誤認是防彈玻璃。事實上，元亨寺長期深受獼猴上門光顧，祭品往往在祖先還沒吃就被搶，因此近期打造一套「守護祭品防偷吃」的壓克力盾牌，家屬只要將祭品放進裡頭關上門，就能安心拜拜，獼猴看得到吃不到。

近期打造一套「守護祭品防偷吃」的壓克力盾牌，讓家屬安心拜拜。（圖／「陽光禮儀￼•生前契約」提供）

只是路不轉，猴子轉！目前只有塔位區設有防護罩，聰明的獼猴則轉戰到神主牌區覓食。過去元亨寺辦法會都需要出動法師持漆彈槍驅趕猴子，射的是空包彈，要的只是巨大聲響達嚇阻效果，被笑稱是「物理超渡」、「現代佛教教化悟空的不是佛法，是槍法」、「請支援金箍咒」，但總不能要師父念經又持槍，怎麼共存？傷透腦筋。

日前也傳出剛拜拜完的婦人遭獼猴搶食，一推重摔在地。（圖／資料照）

