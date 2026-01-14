捧300萬買虛幣遭詐與車手扭打 轎車失控撞騎樓梁柱逮3嫌

〔記者陸運鋒／新北報導〕莊姓男子落入投資虛擬貨幣陷阱，他昨天(13日)下午捧著300萬現金，在新北市新店捷運七張站外轎車上，與陸姓男子等2人進行交易，期間莊男懷疑遭到詐騙，雙方爆發肢體衝突，導致轎車失控撞上騎樓梁柱，所幸莊男成功保住300萬元，案經警方追查，陸續拘提陸姓車手及曾姓、劉姓監控手等3人到案。

據了解，33歲莊男日前在臉書看見虛擬貨幣廣告，點擊後雙方加入LINE，向對方提出購買泰達幣需求，因此雙方敲定昨天下午2時許，在新店捷運七張站外交易。

新店警分局調查，莊男當時帶著300萬元現金，坐上22歲陸姓男子等2人開來租賃車後，對方一直無法順利將虛擬貨幣轉入，莊男懷疑遭到詐騙想離去，但遭到2人阻止爆發扭打，導致轎車失控，撞擊新店北新路二段騎樓梁柱，還差點撞上路過民眾。

據知，警方獲報發生轎車自撞事故後，車內陸男等2人隨即棄車逃離現場，留下莊姓男子，所幸他遭詐300萬元款項未被取走，隨後協助多處擦傷的莊男就醫，並帶回釐清案情。

警方指出，案經專案小組擴大調閱監視影像追查，循線於新北中和、新店等地，陸續將陸姓車手及25歲曾姓、30歲劉姓監控手拘提到案，警詢後，將依傷害、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，同時擴大追查其他共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

