捨不得下台！TWS高雄最終場飆「四安」 直球撩粉：和我結婚吧

TWS昨晚不停安可，直到四度安可才不捨下台。D-SHOW提供

韓國新生代男團TWS昨（1日）在高雄流行音樂中心舉辦第2場演出，也是巡演最終場，成員們不捨結束演出，安可時再次演唱以「撒嬌舞」暴紅的〈OVERDRIVE〉，他們多次走向延伸舞台與粉絲近距離道別，一路加碼至「四安」，才依依不捨向台下揮手說再見！

演唱會除了夯曲必備，寵粉橋段也成為演出亮點，成員們為了向台灣粉絲告白，現場向成員 HANJIN 討教中文，輪番拋出「情話攻勢」。HANJIN 溫柔喊出「和我在一起吧」，YOUNGJAE 深情告白「親愛的，我愛你」，SHINYU 更語出驚人直球喊「和我結婚吧」，瞬間引爆尖叫。DOHOON 與忙內 KYUNGMIN 也不落人後，分別以「我想你」與「姊姊，和我在一起吧」融化全場。

廣告 廣告

TWS儘管沒有全員到齊，仍賣力演出。D-SHOW提供

talking環節中，成員輪流分享站上高雄舞台、迎來巡演最終場的心情。HANJIN 率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」DOHOON 向粉絲道謝，坦言即使巡演告一段落，未來還會有更多舞台，希望能一直走下去。SHINYU 表示，多虧粉絲的應援，才能在巡演期間累積這麼多快樂回憶；KYUNGMIN 形容當天的歡呼聲是「歷史級」，承諾會在每個舞台全力以赴。YOUNGJAE 則用中文誠意說出：「謝謝你們來看我們的演唱會！」

TWS的巡演在高雄劃下句點。D-SHOW提供

演唱會尾聲時，成員們也吐露巡演結束的不捨。HANJIN 透露，雖然 JIHOON 未能到場，但演出前仍持續聯絡，並代轉對粉絲的思念。SHINYU 分享，站在舞台上因為粉絲整齊又熱情的應援，幾乎感覺不到疲累。已迎來第21場演出的 DOHOON 感性表示，人生有 TWS 和 42 陪伴，感到非常幸福。YOUNGJAE 則承諾，未來一定會六個人一起回到這個舞台。



回到原文

更多鏡報報導

Rosé親了Bruno Mars一口火辣開場 超炸合唱〈APT.〉！葛萊美典禮一秒變夜店

男偶像演唱會震撼剃頭！卻把「這1根」剪斷 自己也傻眼

BTS也衝不破的葛萊美高牆！《獵魔女團》開胡拿獎 創K-pop首例

兆元宴大合照變大型找人遊戲？2000人一起「尋找陳瑞聰」