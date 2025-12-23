捨不得丟掉的，是對人生的安全感！專家揭「囤物癖」背後心理機制

囤物癖是一種心理障礙，不只是習慣不好或不會整理，而是對「分離、遺棄與匱乏」的深層恐懼所產生的心理防衛，患者難以捨棄物品，多因內疚與依附感，把物品視為心靈堡壘，帶來安全感與穩定感。《優活健康網》特選此篇，部落客「Lydia's diary」解析囤物癖與家庭、心理的關係，並提供4招緩解囤物症的練習。







你有囤物癖嗎？



那些捨不得丟掉的，其實不是物品。前陣子，我有一位朋友跟我聊起她先生的家庭。她說，她先生的家族很特別，是「軍人」與「老師」兩個文化高度融合的世家。從上一代到這一代，整個家族都瀰漫著一種「要把事情做好、不能犯錯、事情要在掌控中」的氣氛。

但最讓她驚訝的不是這份高度紀律，而是：這個家族幾乎每一個人，都有嚴重的囤物癖。她先生、兄弟姐妹、甚至公公。家中堆滿老物件、文件、已經壞掉的電器、用不到但捨不得丟的雜物，堆積到像一道道山脈。

她問我：「為什麼一個這麼重視秩序與控制的家族，反而會囤東西囤得這麼誇張？」這個問題，我聽完以後覺得很有趣。

因為很多人以為：囤物癖＝混亂；高控制＝整潔。但其實，在心理學的世界裡，這兩者常常來自同一個地方：內在沒有安全感。而囤物癖，本質是一種「極度需要掌控感」卻又「無法真正掌控」時的折衷方式。





囤物癖是一種心理防衛機制



有些人會以為囤物癖是：

不會整理

東西太多

習慣不好

那些堆滿房間的東西，其實是一個人心裡的堡壘：「至少這些東西不會離開我。」「只要我留著，我就不會匱乏。」「這些能讓我心裡比較穩。」囤物不是對物品的依賴，是對「被遺棄、缺乏、空無」的恐懼。

以朋友先生的家族為例，那個軍人結合老師的家庭文化，其實構成了典型的薩提爾「高控制」原生家庭。表面看起來重紀律、講秩序、整齊、要求「正確」。但冰山底下，往往有更深的層次：

1. 行為

換季不丟

壞掉不丟

用不到也不丟

永遠有備品

喜歡存貨

房間堆滿雜物

看到特價、忍不住買

乍看是混亂，其實是另一種形式的「控制」。

2. 感受

高控制的家族裡，情緒常常不被允許。久了以後：

焦慮不能說

害怕不能說

需求不能說

助不能說

當情緒不能流動，人會用「收集」的方式安撫自己。因為物品比人可靠。

3. 觀點

軍人家庭常見信念：

不能鬆懈

要有備案

不能犯錯

不可以浪費

要留著，以後會用到

老師家庭常見信念：

東西要完整

資源要保存

要預備充足

不能丟，丟就是錯誤

兩者疊加，就是「囤物癖的強化版本」。這些信念聽起來合理，但累積到家庭系統裡，就會形成：「丟掉＝不安全」的深層信念。

4. 渴望

其實囤物的人真正渴望的是：

安全感

穩定

不被批評（被理解）（被認同）

物品填補的，是曾經缺過的愛與支持。





代際傳遞：囤物癖是家族歷史的痕跡



我朋友後來說：「我先生的家族是戰後出生的一輩。長輩小時候真的什麼都不夠。」這句話，讓一切都合理了。因為囤物癖最常見於：

經歷過匱乏的家庭

高控制的家庭

情緒不被允許的家庭

代代傳遞「不能浪費」「要留著」的家庭

這些價值會在家族中延續。孩子長大後，即使經濟不缺乏，身體卻仍活在「可能不夠」的恐懼裡。這就是代際傳遞。

為什麼高控制家庭，反而容易出現囤物癖？因為：「控制，是用來壓住混亂的。囤物，是在混亂裡抓住一個可以控制的東西。」表面看起來矛盾，其實是同一個脈絡：

情緒不能流動： 物品替代情緒

不能失控： 透過囤積維持掌控

缺乏被理解： 物品變得比人可靠

不能表達需求：用物品填補需求

所以很多囤物癖的人是「沒有學會放下」。因為一放下，他們就會掉回內心那個被忽略的孩子。





囤物癖4招緩解練習



那囤物癖可以被鬆動嗎？可以。但一開始不是丟掉東西，其實是：把安全感從物品，換回自己身上。可以練習：

從一個物品開始： 不是斷捨離，而是「我願意嘗試放下一點點」。

問自己： 「我捨不得的是什麼？」物品背後通常是：回憶、愛、恐懼、匱乏、期待。

對自己說： 「我現在已經長大，可以照顧自己。」

在安全的關係裡練習說出需求：當一個人開始能從關係獲得支持，就不再需要用物品當情緒替代品。

「囤下來的不是物品，其實是我們曾經沒有被允許表達的情緒。」留給正在閱讀的你，一個溫柔的提問：「如果今天你不再需要用物品保護自己，你會想把心裡的空間留給什麼？」

（本文獲Lydia's diary授權轉載，原文為：你有囤物癖嗎？）

