捨不得再見！TWS高雄最終場飆到4安 承諾下次全員一來

韓國新生代人氣男子團體TWS於1日下午在高雄流行音樂中心舉辦《TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG》巡迴演唱會第二場演出，在滿滿應援聲與合唱中，陪伴TWS為橫跨多座亞洲城市的巡演劃下完美句點。

TWS用誠意滿滿的中文展開情話攻勢 。（圖／D-SHOW提供）

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉震撼揭幕，隨後帶來〈Freestyle〉、〈Double Take〉與成名曲〈plot twist〉，瞬間點燃全場氣氛，。中段以俐落帥氣的舞台風格，演唱〈Lucky to be loved〉、〈마지막 축제（最後的慶典)〉與〈Comma,〉等曲目，不僅展現充滿力量又整齊劃一的「刀群舞」實力，也呈現成員們穩定且成熟的唱跳功力。當唱到〈hey！hey！〉、〈If I'm S, Can You Be My N？〉時，粉絲的應援聲響徹海音館，與舞台旋律完美契合。

為向台灣粉絲表達愛意，成員們現場向來自中國的HANJIN討教，用誠意滿滿的中文展開情話攻勢。HANJIN溫柔喊出「和我在一起吧」，YOUNGJAE深情告白「親愛的，我愛你」，SHINYU則語出驚人地說出「和我結婚吧」，引發全場暴動。DOHOON與忙內KYUNGMIN也不甘示弱，分別以「我想你」與甜蜜的「姊姊，和我在一起吧」融化粉絲的心。

TWS與台下約定，下次會全員一起來 。（圖／D-SHOW提供）

在談話環節中，成員們輪流分享連續兩天站上高雄舞台、以及迎來巡演最終場的心情。HANJIN率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」簡單一句話，道出站上最終舞台的滿滿感動。DOHOON向粉絲表達深深感謝，坦言雖然演出即將結束，但未來一定還會有很多演唱會，要一直一起走下去。SHINYU表示，多虧42們的應援，才能在巡演期間創造這麼多愉快回憶，希望大家能一直好好享受舞台到最後。

KYUNGMIN形容當天的歡呼聲與應援是「歷史級」，承諾會在剩下的舞台全力以赴，帶給大家難忘的夜晚。YOUNGJAE則表示感謝大家一起參與這個結尾，也希望成為大家美好的回憶，並用中文誠意滿滿地說：「謝謝你們來看我們的演唱會！」

TWS展現「刀群舞」實力，讓粉絲意猶未盡。（圖／D-SHOW提供）

最後，HANJIN透露雖然JIHOON未能到場，但直到上台前雙方都保持聯絡，並代轉JIHOON對粉絲的愛。SHINYU分享在舞台上因為粉絲整齊又熱情的應援，完全感覺不到疲累。已經迎來第21場演出的DOHOON感性表示，人生有了TWS和42感到非常幸福。YOUNGJAE承諾未來一定會六個人一起站在這個舞台，請大家多多期待TWS的活動。

忙內KYUNGMIN回憶起抵達高雄的第一刻就感受到滿滿的愛，並在台上感謝成員們的照顧。HANJIN為巡演下了最動人的註解：「這次巡演雖然結束了，但我們和42的故事不會結束，因為TWS才剛開始！」並感謝所有參與這次巡迴演唱會的工作人員與42們。

TWS結束高雄場，正式完成亞洲巡迴 。（圖／D-SHOW提供）

安可環節中，TWS再次回到舞台，帶來〈OVERDRIVE〉作為為本地粉絲準備的獨家驚喜。成員們因捨不得離開，不斷在延伸舞台與粉絲近距離道別。不敵現場粉絲熱情呼喊，安可環節直飆四安，成員們不斷感謝連續兩天以來的支持與陪伴，承諾未來會帶著更多成長後的樣貌再次回到這裡。從首爾出發，《TWS TOUR '24/7:WITH:US'》也正式完成亞洲巡迴。

TWS在高雄的兩場演唱會圓滿落幕。（圖／D-SHOW提供）

